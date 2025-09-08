Оформлення довіреності в Україні: що треба знати Сьогодні 20:03

Оформлення довіреності в Україні: що треба знати

У житті трапляються ситуації, коли людина не може особисто вирішити важливу справу: продати майно, отримати документи чи навіть забрати зарплату. У таких випадках на допомогу приходить довіреність — офіційний документ, що дозволяє доручити іншим діяти від імені іншої людини.

Від правильно оформленої довіреності залежить, чи зможе ваша довірена особа діяти в межах закону та ефективно представляти ваші інтереси, зазначають у Мін’юсті

Розповідаємо, які є вимоги до форми та змісту довіреності, який строк її дії та хто може посвідчити документ.

Довіреність — це письмовий документ, який дозволяє одній особі діяти від імені іншої перед третіми особами. При цьому представник може бути уповноважений на вчинення лише тих правочинів, право на вчинення яких має особа, яку він представляє.

Хто може посвідчувати довіреність

Згідно із Законом «Про нотаріат», основна роль у посвідченні довіреностей належить нотаріусам. Проте, у деяких випадках такі документи можуть засвідчувати й інші посадові особи — і вони матимуть ту ж юридичну силу. Зокрема:

у військових госпіталях, санаторіях та іншому військово-лікувальному закладі— начальник закладу, його заступник, старший або черговий лікар;

у військових частинах, де немає нотаріуса, — командир частини;

у слідчих ізоляторах чи установах виконання покарань — начальник закладу;

у населених пунктах без нотаріусів — уповноважена особа місцевої ради (крім довіреностей на нерухомість, корпоративні права чи транспорт);

у сфері безоплатної правової допомоги — посадова особа відповідного органу.

Форма та зміст

Довіреність має відповідати формі, передбаченій для правочину, який планується. У документі обов’язково вказуються:

дата та місце складання;

дані довірителя та представника (ПІБ, адреса, у разі юрособи — повне найменування і місцезнаходження);

перелік дій, на які уповноважується представник.

В окремих випадках встановлені додаткові вимоги:

при даруванні потрібно зазначати дані обдаровуваного;

при розпорядженні майном — податковий номер довірителя;

у довіреності для адвоката — його статус та, за потреби, членство в адвокатському об’єднанні.

Строк дії

Стаття 247 Цивільного кодексу визначає, що довіреність видається на певний строк, який зазначається словами (роками, місяцями, днями). Якщо термін не встановлено — вона чинна до її припинення. Документ без дати складання вважається недійсним.

Коли довіреність припиняє дію

Представництво за довіреністю завершується у разі:

закінчення строку;

скасування довірителем;

відмови представника;

припинення юрособи (довірителя чи представника);

смерті, визнання недієздатності або безвісти зниклої особи (довірителя чи представника).

У випадку смерті довірителя представник може ще виконати невідкладні дії, аби уникнути збитків. Після припинення дії довіреності документ обов’язково повертається.

