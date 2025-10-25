Компанії Pony AI та Stellantis тестуватимуть роботаксі в Європі 25.10.2025, 01:01 — Технології&Авто

Компанії Pony AI та Stellantis тестуватимуть роботаксі в Європі, Фото: CNBC

Китайська компанія Pony AI співпрацюватиме з транснаціональною корпорацією Stellantis з метою тестування безпілотних таксі в Європі.

Компанії планують розпочати тестування роботаксі найближчими місяцями в Люксембурзі, де розташована штаб-квартира європейського підрозділу Pony AI, а з наступного року передбачається «поступове розгортання роботаксі в усіх європейських містах».

У межах співпраці Pony AI надаватиме програмне забезпечення для автономного керування, тоді як Stellantis, яка володіє такими брендами, як Chrysler, Citroën та Jeep, надасть електромобілі.

Розгортання роботаксі у новій країні зазвичай починається з випробувань на дорогах загального користування, щоб отримати схвалення регуляторних органів.

Великі міста США та Китаю були одними з перших у світі, які дозволили місцевим компаніям експлуатувати роботаксі.

За останній рік компанії активізували свої зусилля щодо розширення діяльності на Близький Схід та Європу.

