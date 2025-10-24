0 800 307 555
Світовий ринок електромобілів встановив історичний рекорд продажів

21
У вересні 2025 року у світі продали 2,1 млн електромобілів, що є найвищим місячним показником за всю історію.
Про це повідомляє пресслужба Укравтопрому, посилаючись на дані Benchmark Mineral Intelligence.
У пресслужбі розповіли, що такі показники стали можливими завдяки рекордному попиту на основних ринках, таких як США, Китай, Європа та Південна Корея.
Від початку року продажі електромобілів зросли на 26%, досягнувши 14,7 млн одиниць.
Продажі електромобілів за девʼять місяців 2025 року зросли:
  • у Китаї — на 24% (9 млн одиниць);
  • у Європі — на 32% (3 млн одиниць);
  • у Північній Америці — на 11% (1,5 млн одиниць);
  • у решті країн світу — на 48% (1,2 млн одиниць).
Європейський ринок у вересні досяг рекордного рівня — 427 000 електрокарів, що на 36% більше, ніж торік, та на 55% більше, ніж у серпні.
У Великій Британії, за даними пресслужби, зростанню сприяли нові реєстраційні номери та урядовий грант на купівлю EV, запроваджений у липні 2025 року. У Німеччині очікують новий сплеск продажів після ухвалення пакету стимулів на 3 млрд євро, який почне діяти наступного року.
Американський ринок показав другий місячний максимум поспіль — продажі зросли на 66% рік до року. Покупці поспішали скористатися федеральними податковими кредитами, які втратили чинність 30 вересня.
Аналітики очікують спад попиту в четвертому кварталі, але виробники знижують ціни, аби утримати клієнтів.
У Китаї у вересні продали 1,3 млн електрокарів, з них понад 800 000 — батарейних (BEV).
