Сумма вкладов физических лиц в банках превысила 1,5 триллиона гривен: какая доля в валюте (таблица) Сегодня 10:00 — Кредит&Депозит

Сумма вкладов физических лиц в банках превысила 1,5 триллиона гривен: какая доля в валюте (таблица), freepik.com

Общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) по состоянию на октябрь в банках Украины составила 1 515,4 млрд грн, что на 23,4 млрд грн больше показателя предыдущего месяца.

Об этом сообщает ФГВФЛ.

За девять месяцев 2025 года общий прирост вкладов граждан составил 123,2 млрд грн, что является наибольшим приростом суммы вкладов за последние три года в аналогичных периодах.

Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 октября 2025 года:

вклады в национальной валюте — 998,0 млрд грн (+21,1 млрд грн за сентябрь 2025 г.);

вклады в иностранной валюте — 517,4 млрд грн (+2,3 млрд грн за сентябрь 2025 г.).

Доля ФЛП

ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 октября 2025 года составили 3,1%, а в структуре суммы вкладов — 11,6%. Сумма их вкладов составила 176,1 млрд грн. Отметим, что вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

На 1 октября 2025 года распределение вкладов физических лиц в банковской системе по размерам выглядит так:

Размер вклада, грн. Вкладчики, % Сумма вкладов, % до 10 грн. 41,12 0,00 от 10 до 200000 грн. 56,93 27,64 от 200000 до 400000 грн. 0,97 12,87 от 400000 до 600000 грн. 0,38 8,68 свыше 600 000 грн. 0,60 50,81 Всего 100,00 100,0

23 октября Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%. Отмечается, что, несмотря на снижение инфляции в течение последних месяцев, инфляционные ожидания остаются высокими, а проинфляционные риски, в частности связанные с ростом энергодефицита и бюджетных потребностей, усилились.

«При таких условиях, чтобы сохранить привлекательность гривневых активов, устойчивость валютного рынка и устойчивую тенденцию снижения инфляции до 5% на горизонте политики, НБУ будет поддерживать относительно жесткие монетарные условия», — заявляет регулятор.

Мы писали , что сегодня депозит на год можно разместить по ставке 16,9% годовых (самую высокую доходность на рынке предлагает Асвио банк). Учитывая 23% налога на полученный от вклада доход (18% - НДФЛ, 5% - военный сбор), «чистая» ставка составит 13,03% годовых при инфляции 11,9%.

Традиционно самые привлекательные ставки предлагают небольшие банки.

Высокую доходность по вкладам на 12 месяцев в этой группе предлагают Асвио банк, который платит по таким вкладам 16,9% годовых, в этой группе предлагают Асвио банк, который платит по таким вкладам 16,9% годовых, Украинский капитал (16,5% годовых) и Бизсбанк (16,45% годовых).

Справка Finance.ua:

Напоминаем, с 13 апреля 2022 года, в день вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках Украины.

После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.

Депозит — простой, доступный и надежный способ сохранить средства и заработать первые проценты. Это идеальный старт для тех, кто хочет научиться приумножать деньги без лишнего риска. Со ссылкой на статью Finance.ua делимся ТОП-6 простых правил, которые помогут вам выбрать наиболее подходящий вариант.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.