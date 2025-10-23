0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кредиты для бизнеса: Минфин расширяет программу госгарантий

Кредит&Депозит
28
Кредиты для бизнеса: Минфин расширяет программу госгарантий
Кредиты для бизнеса: Минфин расширяет программу госгарантий
Кабинет Министров Украины принял постановление «О предоставлении государственных гарантий на портфельной основе в 2025 году», разработанное Министерством финансов.
Документ предусматривает предоставление государственных гарантий на сумму почти 15 млрд грн для 17 успешно прошедших отбор банков.
Об этом пишет правительственный портал.
«Государственные гарантии на портфельной основе — это инструмент поддержки микро-, малого и среднего бизнеса, позволяющий предпринимателям получать кредиты на более выгодных условиях. Государство берет на себя частичное обязательство по портфелю кредитов, что стимулирует банки активнее кредитовать предпринимателей даже в сложных условиях военного времени», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Предельный объем государственных гарантий составит 14,99 млрд грн, которые распределены между 17 банками, а именно:
  • АО «Ощадбанк»,
  • АО «Укрэксимбанк»,
  • АБ «Укргазбанк»,
  • АО КБ «ПриватБанк»,
  • АО «ПУМБ»,
  • Акционерный банк «Пивденный»,
  • АО «ПроКредит Банк»,
  • АО «Таскомбанк»,
  • АО «Банк Кредит Днепр»,
  • ОАО «МТБ Банк»,
  • АО «Полтава-Банк»,
  • АО «Радабанк»,
  • АО «Пиреус Банк МКБ»,
  • АО «Кредитвест Банк»,
  • АО «Альтбанк»,
  • АО «ВСТ Банк»,
  • АО «А-Банк».
Проект постановления дает право Минфину заключать соответствующие сделки с банками — участниками программы.
Напомним, с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 года выдано 50 593 кредита на общую сумму 163,5 млрд гривен. В сентябре предприниматели получили 506 кредитов более чем на 1,7 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 0,9 млрд гривен.
По материалам:
Finance.ua
Банки Украины
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems