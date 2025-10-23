Кредиты для бизнеса: Минфин расширяет программу госгарантий Сегодня 12:22 — Кредит&Депозит

Кредиты для бизнеса: Минфин расширяет программу госгарантий

Кабинет Министров Украины принял постановление «О предоставлении государственных гарантий на портфельной основе в 2025 году», разработанное Министерством финансов.

Документ предусматривает предоставление государственных гарантий на сумму почти 15 млрд грн для 17 успешно прошедших отбор банков.

Об этом пишет правительственный портал.

«Государственные гарантии на портфельной основе — это инструмент поддержки микро-, малого и среднего бизнеса, позволяющий предпринимателям получать кредиты на более выгодных условиях. Государство берет на себя частичное обязательство по портфелю кредитов, что стимулирует банки активнее кредитовать предпринимателей даже в сложных условиях военного времени», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Предельный объем государственных гарантий составит 14,99 млрд грн, которые распределены между 17 банками, а именно:

АО «Ощадбанк»,

АО «Укрэксимбанк»,

АБ «Укргазбанк»,

АО КБ «ПриватБанк»,

АО «ПУМБ»,

Акционерный банк «Пивденный»,

АО «ПроКредит Банк»,

АО «Таскомбанк»,

АО «Банк Кредит Днепр»,

ОАО «МТБ Банк»,

АО «Полтава-Банк»,

АО «Радабанк»,

АО «Пиреус Банк МКБ»,

АО «Кредитвест Банк»,

АО «Альтбанк»,

АО «ВСТ Банк»,

АО «А-Банк».

Проект постановления дает право Минфину заключать соответствующие сделки с банками — участниками программы.

Напомним, с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 года выдано 50 593 кредита на общую сумму 163,5 млрд гривен. В сентябре предприниматели получили 506 кредитов более чем на 1,7 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 0,9 млрд гривен.

