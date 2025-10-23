0 800 307 555
Объем средств клиентов в банках растет: рекордное количество банков ожидает, что приток денег будет только увеличиваться

Кредит&Депозит
18
Банки в третьем квартале зафиксировали рост объемов и стоимости привлеченных средств клиентов и ожидают их дальнейшего притока при устойчивой стоимости.
Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса о банковском фондировании.
Банки ожидают, что в четвертом квартале приток привлеченных средств продолжится, а их стоимость останется стабильной. Доля обязательств в иностранной валюте сократилась и, по прогнозам, будет уменьшаться дальше. Срочность фондирования росла и, по мнению банкиров, будет увеличиваться в течение следующего года. Общий объем капитала также вырос и, как ожидается, продолжит расти, в то время как его стоимость в перспективе может снизиться.

Рост привлечений от населения и бизнеса

В июле-сентябре банки зафиксировали рост обязательств в целом. Большинство финучреждений сообщило об увеличении привлечений от домохозяйств и корпораций. Оптовое фондирование, в том числе облигации, кредиты от международных финансовых организаций или материнских банков, росло второй квартал подряд, преимущественно в крупных банках.
График: НБУ
График: НБУ
Банкиры отметили, что на увеличение заимствований от населения больше всего повлияли изменения регуляторных требований. Дополнительными факторами стали рост стоимости привлеченных средств и стремление банков усилить позиции на рынке. В то же время предложение средств со стороны розничных клиентов несколько уменьшилось, а высокая стоимость фондирования сдерживала активность бизнеса.
В IV квартале рекордное количество банков ожидает дальнейшего притока средств. По оценкам, будут расти привлечения как от населения, так и от бизнеса, а также объемы оптового фондирования.
График: НБУ
График: НБУ
По оценкам банков, средняя стоимость привлеченных средств растет, в том числе депозиты населения и бизнеса. Оптовая стоимость осталась постоянной. В четвертом квартале большинство банков прогнозирует стабильность стоимости заимствований, хотя отдельные крупные финучреждения ожидают ее удорожания для розничных клиентов.
Доля фондирования в иностранной валюте в ІІІ квартале уменьшилась, и тенденция, по прогнозам, сохранится. Сроковость привлеченных средств растет второй квартал подряд и, как ожидается, продолжит расти в течение следующих 12 месяцев.

Капитал

Почти все банки сообщили об увеличении объема капитала за последний год. В течение следующего периода до сентября 2026 года финучреждения ожидают сохранения положительного тренда.
Доходность, по мнению банкиров, остается ключевым фактором роста капитала. В то же время его объемы могут сократиться из-за изменения регуляторных требований, макроэкономических условий, риск-аппетита или планов роста банка.
График: НБУ
График: НБУ
Около 9% активов банковской системы принадлежит учреждениям, чьи акционеры планируют увеличить капитал за следующие 12 месяцев.
Респонденты также сообщили о росте стоимости капитала с октября 2024-го по сентябрь 2025 года, но большинство ожидает, что в перспективе она снизится.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
