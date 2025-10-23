0 800 307 555
Банки повысили лимиты микрокредитов для ФЛП (сумма)

Банки увеличили максимальные суммы микрокредитов для физических лиц — предпринимателей до 5 млн грн, хотя типичным остается беззалоговое кредитование даже до 1 млн грн.
Об этом говорилось во время круглого стола «Микрокредитование малого бизнеса и ФЛП: риски и возможности», проведенного «Финансовым клубом».
«Микрокредитование — это предоставление небольших ссуд: от 1 млн грн до 3 млн грн, а некоторые банки уже подняли „чеки“ предпринимателям и малым компаниям до 5 млн грн», — сообщил директор департамента организации продаж корпоративным клиентам ТАСкомбанка Олег Федоренко.
По его словам, кредиты предоставляются по скоринговой модели и без залога. «Основные игроки — государственные банки, небанковские финансовые учреждения, а также программы поддержки от государства и международных организаций, таких как ЕБРР», — добавил он.
Начальник управления по работе с клиентами Кредитвест Банка Мисак Арзуманян отметил, что в его учреждении микрокредитование бизнеса — это суммы от 500 тыс. грн до 2,5 млн грн. «Это преимущественно ФЛП, но могут быть и небольшие предприятия, которым предоставляются кредиты на оборотные средства или приобретение оборудования», — сказал он.
В качестве примера он привел финансирование покупки специального принтера для печати на футболках или сварочного оборудования для изготовления металлических изделий в гараже. «Мы больше склоняемся к поддержке семейного бизнеса. А если компания объединяет группу ФЛП, мы воспринимаем это как уклонение от налогообложения и стараемся с такими клиентами не работать, поддерживаем же реальный сектор экономики», — добавил Мисак Арзуманян.
«Расширение лимитов стало возможным благодаря упрощению скоринговых процедур и активному участию банков в государственных программах поддержки бизнеса. «Государственная программа «5−7-9%» также предусматривает кредитование до 3 млн грн на условиях бланкового финансирования. И работает в связке с программой «єРобота» и другими грантовыми инициативами», — отметил председатель правления Фонда развития предпринимательства Андрей Гапон.
