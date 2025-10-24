0 800 307 555
Женщины все активнее создают бизнесы

Личные финансы
15
В Украине женщины все более активно открывают собственное дело и развивают бизнесы. Каждый месяц в ПриватБанке счета ФЛП открывают в среднем 8 тысяч женщин.
Об этом рассказала Наталия Савчук, заместитель председателя правления банка (по операционным вопросам).
По ее словам, более половины счетов предпринимателей, которые открывают в ПриватБанке — бизнесы, основанные женщинами.
«В этом году, если динамика сохранится, мы выйдем на рекордную цифру — 100 000 счетов ФЛП, которые открыли женщины. Более того, они не просто активнее открывают бизнесы, но и становятся смелее в своих амбициях. В сентябре этого года мы выдали женщинам больше кредитов на развитие бизнеса, чем за весь прошлый год».
— говорит она.

Женское лидерство становится еще заметным и в рамках ПриватБанка. Из 18 тысяч сотрудников банка — 65% — это именно женщины. Заместитель председателя правления также подчеркнула, что в настоящее время 70 женщин-работниц банка мобилизовались в силы безопасности и обороны.
Ранее говорилось, что женщины основали каждый 4 бизнес в Украине. В прошлом году в Украине было зарегистрировано более 7,4 тыс. новых коммерческих компаний, учредителями которых стали женщины, что значительно превышает показатель 2023 года (около 6,86 тыс.).
Как говорится в исследовании от YC. Market, доля женских предприятий среди всех новых регистраций в 2024 году выросла до 27,5% (против ~24,6% годом ранее) — то есть каждый четвертый новый бизнес в стране основан женщиной.

Какие отрасли чаще всего выбирают женщины

Наибольшую долю компаний, основанных женщинами, можно увидеть в сферах профессиональных услуг, потребительского спроса и человеческого взаимодействия: аудит и бухгалтерский учет (48,5%), туризм (33,5%) и образование (32,8%).
В то же время только 74 компании из ТОП-1000 по доходу (7,4%) имеют конечных бенефициаров только женского пола (ситуация по сравнению с 2023 годом почти не изменилась — тогда этот показатель составил 7%).
Ранее писали, что Верховная Рада приняла за основу законопроект № 14023, которым должны упростить бизнесу оформление первичных документов по предоставлению услуг. Как отметил инициатор документа, нардеп Даниил Гетманцев, «законопроект подготовлен по запросу бизнеса, чтобы упростить процесс документооборота».
Законопроект предусматривает, что при оформлении акта предоставленных услуг будут необязательными следующие реквизиты:
  • должность,
  • фамилия,
  • и/или личная подпись лица, ответственного за осуществление хозяйственной операции со стороны заказчика услуги.
Такая норма будет действовать при условии, что:
  • такой порядок оформления первичных документов предусмотрен договором,
  • а стоимость оказанных услуг была оплачена заказчиком в полном объеме в безналичной форме.
Напомним, Национальный банк пересмотрел прогноз развития экономики Украины: в 2025 году ВВП вырастет всего на 1,9%. В III квартале экономика оживилась благодаря активной жатве, стабильному потребительскому спросу и улучшению ситуации в энергосекторе, но темпы будут оставаться сдержанными из-за последствий войны.
В последующие годы НБУ ожидает постепенное ускорение экономического роста: +2% в 2026 году и +2,8% в 2027-м. Ожидается, что поддержку обеспечат инвестиции в восстановление, агросектор, оборонную промышленность и евроинтеграционные процессы.
