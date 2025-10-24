Украинцев может ждать существенный рост цен на продукты
На ценники в магазинах оказывают влияние удары российской федерации по энергосистеме Украины.
Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук для «Мы-Украина».
«Если нет света и нет других альтернатив, то, конечно, генераторы — это дополнительные финансовые нагрузки. Так же и в элеваторах содержания собранного урожая, если нет достаточно света, это будет приводить к удорожанию продукции. Если цена будет на рынке ниже, а себестоимость производства у нас дороже, соответственно, доходы будут уменьшаться», — пояснил эксперт.
Он сказал, что мощные предприятия используют генераторы не менее 100 кВт, а час их работы довольно дорогой. Таким образом, если света не будет в течение 10−12 часов, то ценники на продукцию могут вырасти на 20−30%.
