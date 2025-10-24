0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В 2026 году придется работать дольше: почему так

Личные финансы
8
В 2026 году придется работать дольше: почему так
В 2026 году придется работать дольше: почему так
Со следующего года в Украине вступят в силу новые правила выхода на пенсию. Для получения пенсии в 60 лет нужно будет иметь не менее 33 лет страхового стажа.
Такие требования есть согласно графику пенсионной реформы.
Читайте также

Кто не имеет стажа

Те, у кого нет такого стажа, смогут выйти на пенсию позже — в 63 или 65 лет.
Также заметим, что здесь будут действовать новые пороги:
  • 23 года стажа для выхода в 63 года.
  • 15 — для выхода в 65.
Читайте также
Для тех, кто не набрал минимальный стаж, предусмотрена социальная помощь. Ее размер будет зависеть от совокупного дохода семьи.
Если у пенсионера есть дополнительные источники дохода, размер пособия может быть уменьшен. Правительство также планирует внедрить новую модель базовой социальной поддержки, которая будет учитывать количество лет стажа.
Место для вашей рекламы
Раньше мы писали, кто может получить пособие за непрерывный стаж.
Так, Правительство ввело еще одну денежную помощь для стимулирования трудоустройства. Внутриперемещенным лицам, работающим непрерывно в течение 6 месяцев, будет предоставляться дополнительная «седьмая» государственная помощь на проживание.
Кто сможет получить. Денежную помощь смогут получить зарегистрированные внутриперемещенные лица, которые:
  • после перемещения и назначения им государственной помощи на проживание на шестимесячный период продолжили работать или получать доходы как физические лица — предприниматели;
  • или трудоустроились/зарегистрировались как физические лица — предприниматели и продолжали работать до конца этого периода.
Как подчеркнула Свириденко, такая финансовая поддержка направлена ​​на стимулирование трудоустройства ВПЛ.

Справка Finance.ua:

  • Учеба в вузах может зачисляться в стаж только до 1 января 2004 года. После этой даты действует новое законодательство, согласно которому учитываются только периоды, когда уплачивались взносы в Пенсионный фонд.
  • Основным документом для подтверждения трудового стажа является трудовая книжка. Если ее нет или в ней допущены неточности, можно использовать справки, архивные документы, выписки из приказов, личные счета, сведения о зарплате или письменные трудовые соглашения.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ПенсияДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems