В 2026 году придется работать дольше: почему так

Со следующего года в Украине вступят в силу новые правила выхода на пенсию. Для получения пенсии в 60 лет нужно будет иметь не менее 33 лет страхового стажа.

Такие требования есть согласно графику пенсионной реформы.

Кто не имеет стажа

Те, у кого нет такого стажа, смогут выйти на пенсию позже — в 63 или 65 лет.

Также заметим, что здесь будут действовать новые пороги:

23 года стажа для выхода в 63 года.

15 — для выхода в 65.

Для тех, кто не набрал минимальный стаж, предусмотрена социальная помощь. Ее размер будет зависеть от совокупного дохода семьи.

Если у пенсионера есть дополнительные источники дохода, размер пособия может быть уменьшен. Правительство также планирует внедрить новую модель базовой социальной поддержки, которая будет учитывать количество лет стажа.

Раньше мы писали, кто может получить пособие за непрерывный стаж.

Так, Правительство ввело еще одну денежную помощь для стимулирования трудоустройства. Внутриперемещенным лицам, работающим непрерывно в течение 6 месяцев, будет предоставляться дополнительная «седьмая» государственная помощь на проживание.

Кто сможет получить. Денежную помощь смогут получить зарегистрированные внутриперемещенные лица, которые:

после перемещения и назначения им государственной помощи на проживание на шестимесячный период продолжили работать или получать доходы как физические лица — предприниматели;

или трудоустроились/зарегистрировались как физические лица — предприниматели и продолжали работать до конца этого периода.

Как подчеркнула Свириденко, такая финансовая поддержка направлена ​​на стимулирование трудоустройства ВПЛ.



Учеба в вузах может зачисляться в стаж только до 1 января 2004 года. После этой даты действует новое законодательство, согласно которому учитываются только периоды, когда уплачивались взносы в Пенсионный фонд.

Основным документом для подтверждения трудового стажа является трудовая книжка. Если ее нет или в ней допущены неточности, можно использовать справки, архивные документы, выписки из приказов, личные счета, сведения о зарплате или письменные трудовые соглашения.

