Где сейчас дешевеют квартиры на вторичке (инфографика)
Несмотря на знакомые тренды — ощутимый дисбаланс цен в разных регионах и стабильность столичного рынка, осень 2025 года принесла вторичному рынку жилья несколько сюрпризов.
Как говорится в аналитике от ЛУН, привычные лидеры постепенно теряют свои позиции в сегменте инвестиционных однокомнатных квартир, на передний план выходят менее ожидаемые города.
Однокомнатные квартиры
Цены на западе страны
Аналитики фиксируют на вторичке настоящие парадоксы: в самых дорогих западных городах страны, Львове и Ужгороде цены на 1-комнатные квартиры неожиданно просели (за полгода).
Во Львове средняя цена однокомнатной квартиры в начале октября снизилась на 1%, до $64,5 тыс., а в Ужгороде падение оказалось еще более ощутимым — минус 8%, до $59,2 тыс.
На фоне спада в крупных западных городах рост показали их соседи. В Тернополе стоимость однокомнатных квартир за полгода выросла на 13% до $41,3 тыс., а в Черновцах — на 8% до $55 тыс.
Эксперты говорят, что такие тенденции могут свидетельствовать о постепенном перераспределении интереса инвесторов в сторону менее «раскрученных», но безопасных регионов. На этом фоне Ивано-Франковск и Хмельницкий остаются пока «тихими гаванями» с низкими средними ценами на западе страны — $38,8 тыс. и $35,9 тыс. соответственно.
Города с самой дорогой первичкой
Киев продолжает удерживать первенство по уровню цен, несмотря на минимальный рост — всего 3% за полгода. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве в начале октября составляет $65 тыс., что делает ее самой дорогой в стране. Далее в рейтинге:
- Львов ($64,5 тыс.),
- Ужгород ($59,2 тыс.),
- Черновцы ($55 тыс.),
- Ровно ($52 тыс.).
Если говорить о наибольшем росте, то он зафиксирован в Одессе и Тернополе (+13%), Ровно (+9%), Черновцах (+8%), Днепре (+6%), а также в Чернигове и Харькове (+5%).
Ситуация на востоке и в центре
Города-хабы для ВПЛ продолжают демонстрировать умеренный рост. В Днепре однокомнатные подорожали на 6%, в Харькове — на 5%. А вот в прифронтовых Запорожье и Сумах ситуация обратная: минус 9% и 3% соответственно.
Центральные области выглядят наиболее стабильно. В Виннице средняя цена однокомнатной держится на уровне $45 тыс. без изменений, в Черкассах — $44,5 тыс. (+2%), в Кропивницком — $30,5 тыс. (+2%).
Региональный разрыв в цене только усилился: если весной разница между самым дешевым и самым дорогим жильем достигала 3,6 раза, то теперь уже от 4 до 4,5 раза.
Двухкомнатные квартиры
В сегменте двухкомнатных квартир Киев сохраняет статус самого дорогого города (средняя цена $100 тыс.), хотя за последние полгода цена не изменилась.
Интересно, что в Ужгороде ($95 тыс.) средняя стоимость двухкомнатных квартир теперь превышает львовскую ($93,7 тыс.), добавляют эксперты ЛУН.
Больше всего растет стоимость двушек в таких городах: Тернополь (+12%, до $61,5 тыс.), Черновцы (+11%, до $76,9 тыс.) и Одесса (+10%, до $65 тыс.).
Трехкомнатные квартиры
В Киеве трехкомнатная квартира стоит в среднем $150 тыс., и цена остается практически неизменной.
На втором месте — Львов ($119 тыс., +5%), далее — Ужгород ($115 тыс.).
Наибольший скачок зафиксирован в Черновцах: +13% за полгода. Винница (+9%), Хмельницкий и Ивано-Франковск (+7%) и Тернополь (+6%) также прибавили в стоимости. Харьков (+10%) и Одесса (+8%) показывают стабильный спрос в больших городах.
Разрыв между Киевом и самым дешевым Херсоном достиг уже более пяти раз — от $28,1 тыс. до $150 тыс.
Индекс доступности жилья улучшается
Как фиксирует ЛУН, несмотря на рост цен, жилье постепенно становится более доступным благодаря росту доходов.
- К началу октября жителям Киева нужно в среднем 7,5 лет зарплаты, чтобы купить однокомнатную квартиру — против 8 лет весной.
- Во Львове показатель уменьшился с 9,1 до 8,1 лет, а в Ужгороде — с 9,3 до 8,1.
- Ухудшение индекса зафиксировано только в двух городах: Ровно (+1%) и Одессе (+2%).
