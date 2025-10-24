0 800 307 555
ру
Личные финансы
1
НБУ выпустил новые памятные монеты (фото)
НБУ выпустил новый набор из двух памятных монет «Жители морских глубин», которые продолжают серию «Флора и фауна». Монеты посвящены жителям Черного и Азовского морей — раку-отшельнику и бычку-кругляку.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В набор входят две памятные монеты номиналом в 5 гривен каждая.
На аверсах монет размещен стилизованный контур Азовского и Черного моря с прилегающей территорией Украины, выполненный в форме рельефных горизонтальных линий, имитирующих морские волны.
  • Азовское море — изображены два бычка-кругляка (цветная печать) в природной среде — на песчано-илистом дне среди каменистых обломков и водной растительности. На переднем плане изображена кладка икры, акцентирующая внимание на репродуктивной функции вида и его экологическом значении;
  • Черное море — рак-отшельник (цветная печать) в типичном биотопе — на каменистом дне с раковинами и обломками раковин, характерных для прибрежной зоны Черного моря.
Тираж набора — до 50 000 штук в сувенирной упаковке.

Где купить

Новый набор из двух памятных монет «Жители морских глубин» можно будет приобрести с 28 октября 2025 г. в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также в банках-дистрибьюторах.
По материалам:
Finance.ua
НБУДеньги
