НБУ выпустил новые памятные монеты (фото)

НБУ выпустил новый набор из двух памятных монет «Жители морских глубин», которые продолжают серию «Флора и фауна». Монеты посвящены жителям Черного и Азовского морей — раку-отшельнику и бычку-кругляку.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В набор входят две памятные монеты номиналом в 5 гривен каждая.

На аверсах монет размещен стилизованный контур Азовского и Черного моря с прилегающей территорией Украины, выполненный в форме рельефных горизонтальных линий, имитирующих морские волны.

Азовское море — изображены два бычка-кругляка (цветная печать) в природной среде — на песчано-илистом дне среди каменистых обломков и водной растительности. На переднем плане изображена кладка икры, акцентирующая внимание на репродуктивной функции вида и его экологическом значении;

Черное море — рак-отшельник (цветная печать) в типичном биотопе — на каменистом дне с раковинами и обломками раковин, характерных для прибрежной зоны Черного моря.

Тираж набора — до 50 000 штук в сувенирной упаковке.

Где купить

Новый набор из двух памятных монет «Жители морских глубин» можно будет приобрести с 28 октября 2025 г. в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также в банках-дистрибьюторах.

