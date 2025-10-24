0 800 307 555
Выбраковка машин: какие автомобили украинцы чаще всего сдают на утилизацию

Ежемесячно украинцы обращаются за услугой снятия автомобиля с учета из-за выбраковки около двух тысяч раз. Чаще всего списывают легковые автомобили. В сентябре 2025 года таких обращений было 1454. Кроме того, с дорог навсегда сошли 323 грузовика и 61 автобус.
Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.
Инфографика: eauto.org.ua
Какие авто чаще всего выбраковывают

В списке преобладают автомобили ВАЗ — от 2101 и 2106 до 2107 и 2109. Это свидетельствует о том, что украинский автопарк проходит активное обновление: старые «Жигули», которым уже 30−40 лет, завершают свой жизненный цикл.
В список также вошли модели, которые формировали основу украинского авторынка в 2000-х годах. В частности, третье место занял Daewoo Lanos, который, хоть и младше «классики», активно выбывает из эксплуатации из-за износа, особенно после работы в такси или коммерческом секторе.
В рейтинге есть и ГАЗ Газель и ГАЗ Волга, что свидетельствует, что подержанные грузовые и служебные автомобили также постепенно списываются.
Инфографика: eauto.org.ua
Средний возраст выбракованных авто

Основная причина выбраковки — возраст транспортных средств. Средний возраст автомобилей, снятых с учета в сентябре, составляет 27 лет для легковых, 26 для грузовых и 24 для автобусов.
Среди всех авто, навсегда покинувших украинские дороги в прошлом месяце, самым старым стал грузовой ГАЗ-51 1953 выпуска. Этот бортовой автомобиль прослужил более 70 лет.
По материалам:
Finance.ua
