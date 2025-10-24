Авербандник, винипластник и камбузник: необычные профессии на украинском рынке Сегодня 21:06 — Личные финансы

Авербандник, винипластник и камбузник: необычные профессии на украинском рынке

Государственная служба занятости рассказала о трех редких профессиях, названия которых мало кто слышал. Все они находятся в Классификаторе профессий Украины, и их периодически предлагают работодатели.

Авербандник

Авербандник работает с отделкой шелковых ширм, гербовой бумаги и занимается печатью на ткани.

К обязанностям относится изготовление лекал и управление процессом печати. Эта профессия является ключевой в текстильной промышленности, относящейся к легкой промышленности.

Для работы требуется образование колледжа или профессионального училища по специальности «Печать» или «Оператор полиграфического оборудования». Реже обязательно высшее образование по программам графического дизайна или дизайна текстиля.

Винипластник

Винипластник обслуживает оборудование для производства пластиковой продукции, в частности литье под давлением, экструзию, раздув, термоформование и 3D-печать. Специалисты производят модели, проектируют прессформы и подают разогретый пластик для формовки изделий.

Продукция включает стройматериалы, детали для автомобилей, мебель, бытовую технику и медицинские принадлежности.

Для работы нужно профессионально-техническое образование, хотя на некоторых производствах обучение происходит непосредственно на месте. Профессия относится к химической и промышленности по переработке пластмасс.

Камбузник

Камбузник работает на судне в качестве члена судово-палубной команды. К его обязанностям относится приготовление пищи для экипажа и выполнение вспомогательной работы: уборка, переноска грузов и обеспечение функционирования судна.

Для работы обычно достаточно базового образования и профессионального обучения по морским специальностям, а также наличие квалификационных документов и сертификатов для работы на море.

Напомним, Finance.ua ранее писал , что с начала 2025 года Государственная служба занятости предлагала работу по 3,5 тысячи разных профессий — из более чем 9 тысяч, предусмотренных официальным Классификатором. Среди них не только типичные водители, повара или электрики, но и редкие специалисты, которых работодатели искали буквально по одному.

По данным Госстата, в первом квартале средняя зарплата выросла на четверть — до 23,5 тыс. грн. Кадровый портал Work.ua также фиксирует рост: средняя зарплата в вакансиях на платформе в июле составила 25 тыс. грн, что на 22% больше, чем в начале года (20,5 тыс. грн). У кого из специалистов самые высокие зарплаты — рассказываем здесь

