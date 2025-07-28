П’ятірка незвичайних та рідкісних професій в Україні у 2025 році — Finance.ua

П’ятірка незвичайних та рідкісних професій в Україні у 2025 році Сьогодні 09:17 — Особисті фінанси

П’ятірка незвичайних та рідкісних професій в Україні у 2025 році

З початку 2025 року Державна служба зайнятості пропонувала роботу за 3,5 тисячі різних професій — із понад 9 тисяч, передбачених офіційним Класифікатором. Серед них — не лише типові водії, кухарі чи електрики, а й рідкісні фахівці, яких роботодавці шукали буквально поодинці.

Розповідаємо, які незвичні вакансії зʼявлялись на українському ринку праці за останні пів року — і чому потрапити на таку роботу не так просто.

1. Іхтіолог

Іхтіологія — це наука про риб, іншими словами — рибознавство. Серед вакансій Служби зайнятості був запит на вченого, фахівця з іхтіології. Головними завданнями цієї професії є вивчення будови, еволюційного розвитку, форм життєдіяльності та особливостей розмноження риб. Така вакансія з’являлася не в «морській», а в «озерній» області — на Волині.

2. Соціальний патолог

Загалом патолог — це людина, яка працює з хворобливими процесами в організмі людини та відхиленнями від норм. Приставка «соціальний» до цього слова говорить про те, що на роботу запрошується фахівець, який займається вивченням та аналізом причин та наслідків девіантної поведінки. Простіше кажучи, це спеціаліст, який вивчає відхилення, які стимулюють людей до правопорушень. Такого спеціаліста шукали у Чернігівській області.

3. Телефоніст місцевого телефонного зв’язку

Мова іде про оператора, який з’єднує абонентів на місцевих телефонних лініях за допомогою комутатора. Така професія ще 30 років тому була затребуваною та надзвичайно потрібною. Проте сьогодні телефонні станції працюють автоматично, щобільше, все частіше окремі абоненти та компанії повністю переходять на мобільний зв’язок. Така вакансія з’являлася цього року в Донецькому та Львівському обласних центрах зайнятості.

4. Беконник

Якщо вам здається, що назва цієї професії походить від слова «бекон», то ви абсолютно праві. Такий спеціаліст — це м’ясник, який спеціалізується на обробці та приготуванні бекону. Погодьтеся, є велика спокуса мати такий запис у трудовій книзі. Посаду спеціаліста з бекону пропонував Харківський обласний центр зайнятості.

5. Фельд’єгер

Назва походить від двох німецьких слів feld — «поле» і Jäger — «мисливець», але професія не має нічого спільного з захопленням полюванням. Сьогодні це слово означає професію кур’єра, який доставляє особливо важливі документи. Така вакансія з’являлася у чотирьох регіонах: на Вінничині, Волині, Миколаївщині та у Харківській області.

Нагадаємо, за даними Держстату, у першому кварталі середня зарплата зросла на чверть — до 23,5 тис. грн. Кадровий портал Work.ua також фіксує зростання: середня зарплата у вакансіях на платформі в липні сягнула 25 тис. грн, що на 22% більше, ніж на початку року (20,5 тис. грн). За посиланням ми розповідали, у кого з фахівців найвищі зарплати.

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