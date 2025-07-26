Кого шукають роботодавці: ТОП-10 пропозицій на ринку праці — Finance.ua

Кого шукають роботодавці: ТОП-10 пропозицій на ринку праці Вчора 10:12 — Особисті фінанси

Кого шукають роботодавці: ТОП-10 пропозицій на ринку праці

Цього року Державна служба зайнятості запропонувала українцям 231 тис. вакансій із зарплатами до 230 тис. грн. Найбільше роботодавці шукали продавців, водіїв і підсобних працівників. Загалом пропонували роботу за 3303 професіями.

У Держслужбі зайнятості назвали найбільш популярні пропозиції на ринку праці у 2025 році.

Яких вакансій було найбільше

Найбільше пропозицій на ринку праці було для продавців продовольчих товарів та інших продавців. Роботодавці опублікували 17,9 тис. вакансій.

На другому місці за кількістю пропозицій — робота підсобного працівника (10,8 тис. вакансій).

Третє місце — водії. Загалом роботодавці шукали водіїв легковиків, автобусів, навантажувачів, трамваїв та тролейбусів (9,4 тис. вакансій).

До ТОП-10 найпопулярніших вакансій Служби зайнятості також увійшли:

кухарі — 7,8 тис. вакансій;

медсестри та медбрати — 7,1 тис. вакансій;

прибиральники — 6,9 тис. вакансій;

бухгалтери (головний бухгалтер, спеціаліст, експерт, начальник бухгалтерії) — 5,7 тис. вакансій;

адміністратори залів, кінотеатрів, офіс-адміністратори — 3,2 тис. вакансій;

швачка — 2,9 тис. вакансій;

охоронники — 2,7 тис. вакансій.

Нагадаємо, за даними дослідження Work.ua, багато місяців найбільшою за кількістю вакансій на ринку праці є категорія «Робочі спеціальності, виробництво». Це свідчить про гострий дефіцит кадрів фахівців робітничих професій.

Роботодавці вже почали готуватися до осені як нового навчального року та сезону активного найму, тому найпомітніше зросла кількість вакансій для освітян та рекрутерів.

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