Яких фахівців шукають роботодавці — дослідження Work.ua — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Яких фахівців шукають роботодавці — дослідження Work.ua

Особисті фінанси
23
Яких фахівців шукають роботодавці — дослідження Work.ua
Яких фахівців шукають роботодавці — дослідження Work.ua
Попри сезон відпусток, роботодавці продовжують активно шукати працівників. Зокрема у червні було опубліковано найбільше вакансій за рік — 107 069.
Про це йдеться у дослідженні Work.ua.

Області-лідери за кількістю вакансій

У червні 2025 року найбільше вакансій було розміщено в Київській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Івано-Франківській областях.
Читайте також
Водночас зросла кількість вакансій у Хмельницькій, Харківській, Кіровоградській та Одеській областях — у середньому на 2%.
Яких фахівців шукають роботодавці — дослідження Work.ua

Яких фахівців шукають роботодавці

Надзвичайно високою залишається кількість вакансій для людей без досвіду — 55% від усіх пропозицій роботи.
Попри те, що влітку зазвичай лідерство тримають вакансії зі сфери обслуговування, багато місяців найбільшою за кількістю вакансій на ринку праці є категорія «Робочі спеціальності, виробництво».
Читайте також
Як зазначають аналітики, це свідчить про гострий дефіцит кадрів фахівців робітничих професій.
Роботодавці вже почали готуватися до осені як нового навчального року та сезону активного найму, тому найпомітніше зросла кількість вакансій для освітян та рекрутерів.
Яких фахівців шукають роботодавці — дослідження Work.ua
У червні найбільше вакансій розмістили наступні компанії: «Аврора» (1 315 вакансій), «Фора» (1 267), «Нова пошта» (1 059), EVA (995) та Novus (958).
Нагадаємо, показник середньої зарплати у червні вперше від початку року не зріс та залишився на рівні 25 тис. грн.
Найвищі зарплати у ендодонтистів, які отримують 60 тис. грн щомісяця.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems