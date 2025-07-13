Яких фахівців шукають роботодавці — дослідження Work.ua Сьогодні 10:18 — Особисті фінанси

Яких фахівців шукають роботодавці — дослідження Work.ua

Попри сезон відпусток, роботодавці продовжують активно шукати працівників. Зокрема у червні було опубліковано найбільше вакансій за рік — 107 069.

Про це йдеться у дослідженні Work.ua.

Області-лідери за кількістю вакансій

У червні 2025 року найбільше вакансій було розміщено в Київській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Івано-Франківській областях.

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Водночас зросла кількість вакансій у Хмельницькій, Харківській, Кіровоградській та Одеській областях — у середньому на 2%.

Яких фахівців шукають роботодавці

Надзвичайно високою залишається кількість вакансій для людей без досвіду — 55% від усіх пропозицій роботи.

Попри те, що влітку зазвичай лідерство тримають вакансії зі сфери обслуговування, багато місяців найбільшою за кількістю вакансій на ринку праці є категорія «Робочі спеціальності, виробництво».

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Як зазначають аналітики, це свідчить про гострий дефіцит кадрів фахівців робітничих професій.

Роботодавці вже почали готуватися до осені як нового навчального року та сезону активного найму, тому найпомітніше зросла кількість вакансій для освітян та рекрутерів.

У червні найбільше вакансій розмістили наступні компанії: «Аврора» (1 315 вакансій), «Фора» (1 267), «Нова пошта» (1 059), EVA (995) та Novus (958).

Нагадаємо, показник середньої зарплати у червні вперше від початку року не зріс та залишився на рівні 25 тис. грн.

Найвищі зарплати у ендодонтистів, які отримують 60 тис. грн щомісяця.

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