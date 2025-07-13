Як знайти першу роботу без досвіду: 3 дієві способи — Finance.ua
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Як знайти першу роботу без досвіду: 3 дієві способи

Особисті фінанси
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Як знайти першу роботу без досвіду: 3 дієві способи
Як знайти першу роботу без досвіду: 3 дієві способи
Багато молодих спеціалістів стикаються з парадоксом на ринку праці — без досвіду важко отримати роботу, а без роботи — немає звідки взяти досвід.
Фахівці Work.ua розповідають про 3 способи, як вийти з замкненого кола та знайти першу роботу.

Pet-проєкт: як хобі може допомогти у працевлаштуванні

Це індивідуальний проєкт, який реалізовується у вільний час. Pet-проєкт не обовʼязково повинен приносити прибуток. Основна мета — демонструвати ваші навички роботодавцю на практиці.
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Наприклад, SMM-ники-початківці можуть створити сторінку в Instagram для вигаданого бренду, щоб показати вміння у веденні сторінки, візуальний смак та стратегії розвитку.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

У диджитал сфері цим способом часто користуються trainee/junior-спеціалісти, які пишуть тестові програми, щоб мати конкурентніший вид на ринку.
Іноді pet-проєкти переростають у справжній бізнес, як, наприклад, WhatsApp.

Стажування/практика: можливість «увійти» у професію

Такий варіант корисний як і для новачка, так і для роботодавця. Компанія отримує нові, нестандартні погляди, стажер — початковий досвід й можливість «приміряти» на себе ту чи іншу посаду.
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Є повністю оплачувані стажування, часто із можливістю працевлаштуватися. Також існують й навчальні — для студентів, яким потрібна практика в університеті (часто неоплачувані).

Волонтерство: здобуття досвіду, допомагаючи

Громадські та волонтерські організації часто шукають людей через брак працівників, тому це хороша можливість не тільки допомогти, а йнабратися досвіду.
Допомога громадським організаціям гарно позначиться на резюме, бо свідомі компанії шукають свідомих людей.
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Також новачки можуть познайомитися з підприємцями чи HRD відомих компаній, і завдяки вашій професійності, наполегливості та ініціативності вони зможуть запропонувати роботу.

Що ще варто зробити:

  1. Відфільтруйте вакансії для початківців. На карʼєрних сайтах часто є спеціальні налаштування для пошуку роботи без досвіду.
  2. Додайте супровідний лист. Відштовхуйтеся від опису вакансії та розкажіть про себе та вашу мотивацію.
  3. Навчання. Тематичні курси допоможуть не лише здобути знання, а й знайти перші професійні знайомства.
Нагадаємо, за даними Держслужби зайнятості, у 2025 році середній час пошуку нової роботи в Україні становив 51 день, у 2024-му було 50 днів. Для порівняння, у 2023 році роботу шукали в середньому 60 днів.
За статистикою, протягом одного тижня вдається працевлаштуватися:
  • науковим співробітникам;
  • лікарям;
  • електрослюсарям;
  • машиністам;
  • гірникам.
За матеріалами:
Finance.ua
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