Як знайти першу роботу без досвіду: 3 дієві способи — Finance.ua

Як знайти першу роботу без досвіду: 3 дієві способи Сьогодні 16:06 — Особисті фінанси

Як знайти першу роботу без досвіду: 3 дієві способи

Багато молодих спеціалістів стикаються з парадоксом на ринку праці — без досвіду важко отримати роботу, а без роботи — немає звідки взяти досвід.

Фахівці Work.ua розповідають про 3 способи, як вийти з замкненого кола та знайти першу роботу.

Pet-проєкт: як хобі може допомогти у працевлаштуванні

Це індивідуальний проєкт, який реалізовується у вільний час. Pet-проєкт не обовʼязково повинен приносити прибуток. Основна мета — демонструвати ваші навички роботодавцю на практиці.

Читайте також Робота з бронюванням: популярні професії та зарплати

Наприклад, SMM-ники-початківці можуть створити сторінку в Instagram для вигаданого бренду, щоб показати вміння у веденні сторінки, візуальний смак та стратегії розвитку.

У диджитал сфері цим способом часто користуються trainee/junior-спеціалісти, які пишуть тестові програми, щоб мати конкурентніший вид на ринку.

Іноді pet-проєкти переростають у справжній бізнес, як, наприклад, WhatsApp.

Стажування/практика: можливість «увійти» у професію

Такий варіант корисний як і для новачка, так і для роботодавця. Компанія отримує нові, нестандартні погляди, стажер — початковий досвід й можливість «приміряти» на себе ту чи іншу посаду.

Читайте також 10 актуальних вакансій для віддаленої роботи

Є повністю оплачувані стажування, часто із можливістю працевлаштуватися. Також існують й навчальні — для студентів, яким потрібна практика в університеті (часто неоплачувані).

Волонтерство: здобуття досвіду, допомагаючи

Громадські та волонтерські організації часто шукають людей через брак працівників, тому це хороша можливість не тільки допомогти, а йнабратися досвіду.

Допомога громадським організаціям гарно позначиться на резюме, бо свідомі компанії шукають свідомих людей.

Читайте також Які пріоритети є ключовими для пошукачів роботи — дослідження LinkedIn

Також новачки можуть познайомитися з підприємцями чи HRD відомих компаній, і завдяки вашій професійності, наполегливості та ініціативності вони зможуть запропонувати роботу.

Що ще варто зробити:

Відфільтруйте вакансії для початківців. На карʼєрних сайтах часто є спеціальні налаштування для пошуку роботи без досвіду. Додайте супровідний лист. Відштовхуйтеся від опису вакансії та розкажіть про себе та вашу мотивацію. Навчання. Тематичні курси допоможуть не лише здобути знання, а й знайти перші професійні знайомства.

Нагадаємо, за даними Держслужби зайнятості, у 2025 році середній час пошуку нової роботи в Україні становив 51 день, у 2024-му було 50 днів. Для порівняння, у 2023 році роботу шукали в середньому 60 днів.

За статистикою, протягом одного тижня вдається працевлаштуватися:

науковим співробітникам;

лікарям;

електрослюсарям;

машиністам;

гірникам.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.