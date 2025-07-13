Як знайти першу роботу без досвіду: 3 дієві способи — Finance.ua

Як знайти першу роботу без досвіду: 3 дієві способи
Багато молодих спеціалістів стикаються з парадоксом на ринку праці — без досвіду важко отримати роботу, а без роботи — немає звідки взяти досвід.
Фахівці Work.ua розповідають про 3 способи, як вийти з замкненого кола та знайти першу роботу.
Pet-проєкт: як хобі може допомогти у працевлаштуванні
Це індивідуальний проєкт, який реалізовується у вільний час. Pet-проєкт не обовʼязково повинен приносити прибуток. Основна мета — демонструвати ваші навички роботодавцю на практиці.
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Наприклад, SMM-ники-початківці можуть створити сторінку в Instagram для вигаданого бренду, щоб показати вміння у веденні сторінки, візуальний смак та стратегії розвитку.
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У диджитал сфері цим способом часто користуються trainee/junior-спеціалісти, які пишуть тестові програми, щоб мати конкурентніший вид на ринку.
Іноді pet-проєкти переростають у справжній бізнес, як, наприклад, WhatsApp.
Стажування/практика: можливість «увійти» у професію
Такий варіант корисний як і для новачка, так і для роботодавця. Компанія отримує нові, нестандартні погляди, стажер — початковий досвід й можливість «приміряти» на себе ту чи іншу посаду.
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Є повністю оплачувані стажування, часто із можливістю працевлаштуватися. Також існують й навчальні — для студентів, яким потрібна практика в університеті (часто неоплачувані).
Волонтерство: здобуття досвіду, допомагаючи
Громадські та волонтерські організації часто шукають людей через брак працівників, тому це хороша можливість не тільки допомогти, а йнабратися досвіду.
Допомога громадським організаціям гарно позначиться на резюме, бо свідомі компанії шукають свідомих людей.
Також новачки можуть познайомитися з підприємцями чи HRD відомих компаній, і завдяки вашій професійності, наполегливості та ініціативності вони зможуть запропонувати роботу.
Що ще варто зробити:
- Відфільтруйте вакансії для початківців. На карʼєрних сайтах часто є спеціальні налаштування для пошуку роботи без досвіду.
- Додайте супровідний лист. Відштовхуйтеся від опису вакансії та розкажіть про себе та вашу мотивацію.
- Навчання. Тематичні курси допоможуть не лише здобути знання, а й знайти перші професійні знайомства.
Нагадаємо, за даними Держслужби зайнятості, у 2025 році середній час пошуку нової роботи в Україні становив 51 день, у 2024-му було 50 днів. Для порівняння, у 2023 році роботу шукали в середньому 60 днів.
За статистикою, протягом одного тижня вдається працевлаштуватися:
- науковим співробітникам;
- лікарям;
- електрослюсарям;
- машиністам;
- гірникам.
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