10 актуальних вакансій для віддаленої роботи — Finance.ua
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10 актуальних вакансій для віддаленої роботи

Особисті фінанси
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10 актуальних вакансій для віддаленої роботи
10 актуальних вакансій для віддаленої роботи
Віддалений формат роботи дозволяє не прив’язуватися до офісу, обирати зручне місце для життя і краще поєднувати професійні обов’язки з особистими справами.
Експерти порталу budni.robota.ua створили добірку вакансій для віддаленої роботи.

Внутрішній аудитор у «Золотий Вiк»

Запрошують фахівця з досвідом роботи аудитором або головним бухгалтером, а також знанням МСФЗ (мінімальний досвід або навчання), податкового законодавства. Гарантується, серед іншого, зовнішнє навчання коштом компанії; забезпечення всіма ресурсами, потрібними для роботи: ноутбук, телефон тощо.

Системний адміністратор (junior) у Fozzy Group

Шукають працівника для виконання таких завдань: забезпечення безперебійного функціонування телекомунікаційних мереж, оперативно-технічний контроль; інформування щодо стану мережі у разі аварій/пошкоджень; контроль ходу аварійно-відновлювальних та планових робіт з обслуговування та розвитку мережі; моніторинг та усунення несправностей в IP-мережах.
На посаду розглядають студентів без досвіду, але з розумінням побудови та обслуговування мережевого обладнання Cisco/Mikrotik.

Інженер-конструктор у «Фаренхольц Інжиніринг»

Проєктне бюро, яке розробляє металоконструкції різного рівня складності, шукає фахівця, який працюватиме у віддаленому форматі.
На майбутнього працівника чекає робота з проєктами металевих конструкцій; створення 3D-моделей конструкцій, креслень за стандартами замовника, специфікацій матеріалів, ЧПК-файлів.
Шанс отримати роботу є також у студентів 5 курсів. Пропонується, зокрема, навчальна програма з ментором та корпоративні курси з вивчення англійської мови.

Економіст-аналітик в «Аптека АНЦ»

Мережа аптек шукає віддалено або в офісі одного з восьми регіональних представництв в Україні економіста-аналітика з бюджетування комунальних послуг з досвідом роботи в обліково-фінансовій сфері від 2-х років.
Серед обов’язків, які зазначені у вакансії: своєчасна оплата рахунків орендодавців на відшкодування комунальних послуг та підготовка рахунків до відшкодування комунальних послуг суборендарями; контроль та перевірка рахунку відповідно до умов договору, показань приладів обліку, чинних тарифів; підготовка рахунку до оплати в обліковій програмі.

Інтернет-маркетолог у Concert.ua

Компанія, яка надає сервіс із продажу квитків, оголошує про відкриття вакансії. Потрібно: планувати рекламні кампанії, їхнії бюджет і цільову аудиторію; запускати, аналізувати, оптимізовувати рекламні кампанії та готувати звіти по них; розробляти стратегії, промоплани та креативи для кампаній окремих подій з асортименту компанії; аналізувати аудиторію, тестувати креативи й канали для покращення результатів; готувати тригерні та проморозсилки в email та Viber; впроваджувати інструменти автоматизації.

Провідний фахівець внутрішнього контролю у NovaPay

Міжнародний фінансовий сервіс, що входить в ГК Nova, запрошує до команди фахівця з вищою освітою за економічним/банківським напрямом; досвідом роботи від 2-х років у сфері комплаєнс; відмінним знанням законодавства України у сфері комплаєнс; досвідом оцінки комплаєнс-ризиків; досвідом роботи з комплаєнс-процедурами; досвідом розробки внутрішніх політик та процедур.
Пропонується, серед іншого: медичне страхування, консультації психолога, корпоративні спортивні спільноти; заняття з англійської мови, курси та тренінги для професійного зростання; зустрічі з відомими спікерами у корпоративному клубі.

Фахівець (чиня) з монетизації YouTube у Starlight Media

Майбутній працівник буде: переглядати та аналізувати контент для ідентифікації небажаного вмісту; виявляти та фільтрувати матеріали, які не відповідають правилам платформи YouTube; формувати та надавати звітності про виявлені проблеми та рекомендації щодо подальших заходів; співпрацювати з іншими членами відділу для вирішення виявлених проблем; постійно оновлювати та удосконалювати свої знання, які стосуються правил платформи YouTube.

Дизайн- та маркетинг-спеціаліст в Asters

Юридична фірма шукає працівника, якому доручать такі обов’язки: створення та оновлення дизайн-макетів (брошури, презентації, інші візуальні матеріали) згідно з брендбуком фірми; адміністрування та оновлення корпоративного сайту; координацію та контроль актуальності інформаційних ресурсів компанії; структурування, оновлення та аналіз баз контактів; підготовку, надсилання та аналіз результатів email-розсилок; роботу з CRM-системою.
Роботодавець пропонує, зокрема: професійне зростання, медичне страхування, внутрішні корпоративні заходи та навчання.

Інженер підтримки (Support engineer NOC) в «Укртелеком»

Національний оператор фіксованого зв’язку в Україні оголошує про відкриття вакансії. Портрет ідеального кандидата на посаду: вища технічна освіта; розуміння маршрутизації та роботи мереж на основі IP-протоколу (діагностика та вирішення проблем); впевнений користувач ПК (MS Office); практичні навички (конфігурація) роботі з обладнанням Cisco 3400/4900/2950/3550. Досвід роботи з комутаторами та маршрутизаторами буде перевагою.
Гарантується серед іншого: бронювання та корпоративний мобільний зв’язок.

Email Marketing Specialist у Perla Helsa

Шукають спеціаліста з досвідом роботи в email-маркетингу від 1-го року. Інформують про такі завдання на посаді: розробка та впровадження стратегії email-маркетингу; генерація ідей для розсилок у співпраці з копірайтером і дизайнером; постановка задач команді: дизайн, текст, технічні задачі розробникам; створення та запуск регулярних промо і тригерних кампаній; проведення A/B-тестування; аналіз ключових показників (Open Rate, CTR, Conversion, Gross Profit); підготовка звітів, формування висновків та оптимізація стратегії на основі аналітики.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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