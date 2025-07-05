Які пріоритети є ключовими для пошукачів роботи — дослідження LinkedIn Сьогодні 12:06

Які пріоритети є ключовими для пошукачів роботи — дослідження LinkedIn

Опитування 37 тис. користувачів LinkedIn по всьому світу показало, що для кандидатів ключовими пріоритетами при виборі роботи є work-life balance, рівень зарплати та гнучкий графік. Водночас у різних професійних сферах пріоритети помітно відрізняються.

Фахівці budni.robota.ua розповідають , які саме пріоритети є ключовими для пошукачів роботи та що змінилося у 2025 році.

Які пріоритети найважливіші для всіх кандидатів

Конкурентна заробітна плата. 63% пошукачів роботи вказали, що одними з найважливіших факторів є достатній рівень оплати праці та пільги.

На другому місці для 49% опитаних є баланс між роботою та особистим життям.

Третє місце серед найважливіших факторів при пошуку нового місця працевлаштування посідає гнучкий графік роботи — він є ключовим для 44% кандидатів.

Як зазначають дослідники, ці три пріоритети залишаються незмінними ще з часів пандемії.

Що змінилося у 2025 році

У першому кварталі 2025 року з’явилися нові акценти. Найбільш динамічно зростають запити, пов’язані з цінностями компанії та інклюзивністю.

Зокрема, у США усе більше кандидатів хочуть працювати у компаніях, цінності якої збігаються з їхніми власними (+4,3%).

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Проте найбільший ріст (+9,8%) показав запит на інклюзивне середовище.

Водночас знизився інтерес кандидатів до здобуття нових навичок.

«В умовах невизначеної макроекономічної картини та змін, пов’язаних зі штучним інтелектом, кандидати, ймовірно, менше покладаються на довгострокові перспективи та менше цінують довгострокові пропозиції», — пишуть аналітики.

Як відрізняються пріоритети кандидатів у різних професійних групах

Пріоритети кандидатів значною мірою залежать від функції, місця роботи та набору навичок.

Зокрема, для медичних працівників найважливішим є їхнє робоче середовище.

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Вони хочуть працювати там, де працівники почувають себе щасливими, цінності компанії збігаються з їхніми власними, є інклюзивна культура та пропонується гнучкий графік роботи.

Працівники сфери продажів цінують:

чітке лідерство;

ефективний менеджмент;

цінності компанії;

співпрацю та задоволеність співробітників.

Спеціалісти з операційної діяльності тяжіють до середніх показників, але також цінують чітке лідерство та можливості внутрішнього кар’єрного розвитку.

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