Які пріоритети є ключовими для пошукачів роботи — дослідження LinkedIn — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які пріоритети є ключовими для пошукачів роботи — дослідження LinkedIn

12
Які пріоритети є ключовими для пошукачів роботи — дослідження LinkedIn
Які пріоритети є ключовими для пошукачів роботи — дослідження LinkedIn
Опитування 37 тис. користувачів LinkedIn по всьому світу показало, що для кандидатів ключовими пріоритетами при виборі роботи є work-life balance, рівень зарплати та гнучкий графік. Водночас у різних професійних сферах пріоритети помітно відрізняються.
Фахівці budni.robota.ua розповідають, які саме пріоритети є ключовими для пошукачів роботи та що змінилося у 2025 році.

Які пріоритети найважливіші для всіх кандидатів

Конкурентна заробітна плата. 63% пошукачів роботи вказали, що одними з найважливіших факторів є достатній рівень оплати праці та пільги.
Читайте також
На другому місці для 49% опитаних є баланс між роботою та особистим життям.
Які пріоритети є ключовими для пошукачів роботи — дослідження LinkedIn
Третє місце серед найважливіших факторів при пошуку нового місця працевлаштування посідає гнучкий графік роботи — він є ключовим для 44% кандидатів.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

Як зазначають дослідники, ці три пріоритети залишаються незмінними ще з часів пандемії.

Що змінилося у 2025 році

У першому кварталі 2025 року з’явилися нові акценти. Найбільш динамічно зростають запити, пов’язані з цінностями компанії та інклюзивністю.
Зокрема, у США усе більше кандидатів хочуть працювати у компаніях, цінності якої збігаються з їхніми власними (+4,3%).
Читайте також
Проте найбільший ріст (+9,8%) показав запит на інклюзивне середовище.
Водночас знизився інтерес кандидатів до здобуття нових навичок.
«В умовах невизначеної макроекономічної картини та змін, пов’язаних зі штучним інтелектом, кандидати, ймовірно, менше покладаються на довгострокові перспективи та менше цінують довгострокові пропозиції», — пишуть аналітики.

Як відрізняються пріоритети кандидатів у різних професійних групах

Пріоритети кандидатів значною мірою залежать від функції, місця роботи та набору навичок.
Зокрема, для медичних працівників найважливішим є їхнє робоче середовище.
Читайте також
Вони хочуть працювати там, де працівники почувають себе щасливими, цінності компанії збігаються з їхніми власними, є інклюзивна культура та пропонується гнучкий графік роботи.
Працівники сфери продажів цінують:
  • чітке лідерство;
  • ефективний менеджмент;
  • цінності компанії;
  • співпрацю та задоволеність співробітників.
Спеціалісти з операційної діяльності тяжіють до середніх показників, але також цінують чітке лідерство та можливості внутрішнього кар’єрного розвитку.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems