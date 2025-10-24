0 800 307 555
Аренда жилья в Киеве: какие районы привлекают арендаторов

Личные финансы
31
Медианная стоимость долгосрочной аренды квартир в Киеве за год выросла на 4−5%. В то же время ситуация в разных районах столицы отличается. Больше всего подорожали южные и западные части города, отдаленные от объектов критической инфраструктуры.
Об этом сообщают аналитики OLX Недвижимость.
Ситуация безопасности оказывает существенное влияние на рынок аренды, особенно в столице, которая регулярно страдает от российских атак. Именно поэтому в отдаленных от критической инфраструктуры районах цены растут, в то время как общий спрос снижается.

Цены на аренду в разных районах столицы

В Шевченковском районе, в частности, на Лукьяновке, цены остались без изменений. А в Соломенском районе, где расположен аэропорт «Киев-Жуляны», аренда даже подешевела.
Лидерами роста стали Голосеевский и Подольский районы. Несмотря на повышение, аренда здесь остается более чем вдвое доступнее, чем в «премиум» Печерском районе.
Как свидетельствует инфографика OLX, за год в столице больше всего подорожала аренда в Голосеевском районе на 19,6%, до 27,5 тыс. грн в месяц. На втором месте Подольский район с ростом 13,8% (22 760 грн), а замыкает тройку Оболонь, где цены выросли на 8,8% до 18,5 тыс. грн.
В то же время, некоторые районы подешевели. В Соломенском стоимость аренды снизилась на 5%, до 19 тыс. грн. В Шевченковском, Печерском и Дарницком районах рост был незначительным — до 6%.

Где арендуют чаще всего

Голосеевский район не только возглавил рейтинг подорожания, но и стал лидером по количеству откликов арендаторов. В целом же интерес к аренде жилья в Киеве снизился на 14−15% по сравнению с сентябрем 2024 года.
Наибольшее падение спроса зафиксировано в Днепровском, Деснянском, Святошинском и Соломенском районах — более 20%. Единственным районом, где интерес арендаторов возрос, стал Подольский (+4%).
Напомним, по данным Dim. ria, в сентябре количество предложений на рынке аренды выросло практически во всех областях. Наибольшая динамика зафиксирована в Кировоградской области (+73%), однако такой прирост может быть связан с общим небольшим количеством объявлений в регионе. В отдельных областях зафиксировано значительное уменьшение предложений: самое существенное — в Волынской (-31%) и Житомирской (-29%) областях. Подробнее о статистике от Dim. ria читайте по ссылке.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
