Где можно снять квартиру с домашним питомцем

Найти квартиру, где можно жить с домашними животными, остается сложной задачей. По состоянию на сентябрь 2025 года только каждая пятая квартира в Украине является pet-friendly.

UAnimals. По данным исследования, на платформе было доступно 3075 квартир, в которых разрешено проживание с домашними животными. Из них 531 квартира имеет современный ремонт, пишет 24 канал со ссылкой на DIM.RIA

Где легче всего

Распределение pet-friendly предложений в Украине остается неравномерным.

Черниговская область — 50%;

Днепропетровская — 40%;

Сумская — 29%;

Львовщина — 25%;

Киевщина — 20%;

Одесская область — 11%;

Житомирская и Кировоградская — 0%.

Владельцы домов более лояльно относятся к арендаторам с домашними питомцами. Самые высокие показатели pet-friendly предложений зафиксированы в:

Ровенской области — 67%;

Днепропетровской — 55%;

Полтавской — 50%.

Столица

В столице ситуация с pet-friendly арендой жилья несколько лучше, чем у некоторых регионов, но все еще ограничена.

По данным ЛУН , из 3 788 однокомнатных квартир только 811 допускают проживание с домашними питомцами.

Похожая тенденция наблюдается и в больших квартирах. Из 3009 двухкомнатных только 784 можно арендовать с животными. Среди 1 797 трехкомнатных квартир — 573 разрешают проживание с любимцами. А из 634 четырехкомнатных только 194 открыты для арендаторов с животными.

Таким образом, в среднем всего около 20−25% квартир в Киеве являются pet-friendly, хотя спрос на такое жилье стабильно растет.

