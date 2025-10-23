0 800 307 555
Где можно снять квартиру с домашним питомцем
Найти квартиру, где можно жить с домашними животными, остается сложной задачей. По состоянию на сентябрь 2025 года только каждая пятая квартира в Украине является pet-friendly.
По данным исследования, на платформе было доступно 3075 квартир, в которых разрешено проживание с домашними животными. Из них 531 квартира имеет современный ремонт, пишет 24 канал со ссылкой на DIM.RIA и UAnimals.

Где легче всего

Распределение pet-friendly предложений в Украине остается неравномерным.
  • Черниговская область — 50%;
  • Днепропетровская — 40%;
  • Сумская — 29%;
  • Львовщина — 25%;
  • Киевщина — 20%;
  • Одесская область — 11%;
  • Житомирская и Кировоградская — 0%.
Владельцы домов более лояльно относятся к арендаторам с домашними питомцами. Самые высокие показатели pet-friendly предложений зафиксированы в:
  • Ровенской области — 67%;
  • Днепропетровской — 55%;
  • Полтавской — 50%.
Столица

В столице ситуация с pet-friendly арендой жилья несколько лучше, чем у некоторых регионов, но все еще ограничена.
По данным ЛУН, из 3 788 однокомнатных квартир только 811 допускают проживание с домашними питомцами.
Похожая тенденция наблюдается и в больших квартирах. Из 3009 двухкомнатных только 784 можно арендовать с животными. Среди 1 797 трехкомнатных квартир — 573 разрешают проживание с любимцами. А из 634 четырехкомнатных только 194 открыты для арендаторов с животными.
Таким образом, в среднем всего около 20−25% квартир в Киеве являются pet-friendly, хотя спрос на такое жилье стабильно растет.
По материалам:
Телеканал 24
Недвижимость
