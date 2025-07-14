НБУ планирует выпустить две новые памятные монеты 2 и 5 грн — Finance.ua
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НБУ планирует выпустить две новые памятные монеты 2 и 5 грн

Казна и Политика
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НБУ планирует выпустить две новые памятные монеты 2 и 5 грн
НБУ планирует выпустить две новые памятные монеты 2 и 5 грн
Как сообщает НБУ, в августе в Украине должны появиться две новые памятные монеты.
Они будут посвящены традиционной украинской керамике из пгт. Опошня на Полтавщине, а также полковнику Легиона Украинских сечевых стрельцов и армии УНР Василию Вышиваному.
Номинал монет будет составлять 5 и 2 грн соответственно.
Об этом сообщили в самом НБУ.
НБУ планирует выпустить две новые памятные монеты 2 и 5 грн
Там отметили, что монеты получили названия:
  • «130 лет со дня рождения Василия Вышиваного».
Тираж — до 50 тыс. штук.
  • «Опошнянская керамика».
Тираж — до 75 тыс. штук.
По материалам:
Finance.ua
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