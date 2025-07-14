НБУ планирует выпустить две новые памятные монеты 2 и 5 грн — Finance.ua

НБУ планирует выпустить две новые памятные монеты 2 и 5 грн Сегодня 17:24 — Казна и Политика

НБУ планирует выпустить две новые памятные монеты 2 и 5 грн

Как сообщает НБУ, в августе в Украине должны появиться две новые памятные монеты.

Они будут посвящены традиционной украинской керамике из пгт. Опошня на Полтавщине, а также полковнику Легиона Украинских сечевых стрельцов и армии УНР Василию Вышиваному.

Номинал монет будет составлять 5 и 2 грн соответственно.

Об этом сообщили в самом НБУ

Там отметили, что монеты получили названия:

«130 лет со дня рождения Василия Вышиваного».

Тираж — до 50 тыс. штук.

«Опошнянская керамика».

Тираж — до 75 тыс. штук.

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