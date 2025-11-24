0 800 307 555
Сворачивание «Нацкешбэка»: когда прекратят начислять деньги

Личные финансы
С мая следующего года украинцам могут прекратить начислять деньги по программе «Национальный кешбэк». А при отсутствии бюджетных средств выплаты прекратятся раньше — с 1 января следующего года.
Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров № 1510, пишет УНИАН.
Согласно тексту документа, перечисление начисленного кешбэка за декабрь 2025 года будет осуществляться в феврале 2026 года при наличии бюджетных средств.

Если бюджетных средств не хватит

Начисление кешбэка получателям прекращается начиная с 1 января 2026 года, а перечисление получателю начисленного кешбэка за декабрь 2025 года не производится.
Начисление кешбэка получателям в следующем году прекращается с 1 мая.
Как мы писали, Кабинет Министров изменил перечень товаров и услуг, на которые можно направлять средства, полученные по программе Национальный кешбэк. Часть новых категорий стала доступна сразу. Денежные средства уже можно направлять на лекарства, медицинские изделия, книги и прочую печатную продукцию.
Напомним, в программе Национальный кешбэк принимают участие более 7,5 млн украинцев. Они получили более 4 млрд грн выплат.
Программа Зимняя поддержка заработала 15 ноября. В рамках программы украинцы могут получить 1000 грн от государства.
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиКабмин
