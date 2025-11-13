Мы мобилизуем 30 000 в месяц, но военные и партнеры просят больше, — Зеленский Сегодня 20:19

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос расширения мобилизации является одним из самых сложных для государства, армии и общества.

Об этом он рассказал интервью Bloomberg передает РБК-Украина.

Глава государства отметил, что тема мобилизации остается очень сложной из-за временных отступлений на фронте. По его словам, вопрос людей — «самый чувствительный и тяжелый» для него самого, для солдат, граждан и международных партнеров Украины.

Требуется баланс между армией и экономикой

Зеленский подчеркнул, что численность украинской армии нельзя сравнивать с российской из-за разницы в масштабах государств.

Он подчеркнул, что даже когда военные просят мобилизовать больше людей, нужно учитывать интересы общества. Люди работают, платят налоги, и именно из этих средств формируется финансирование обороны.

«Нужно найти баланс», — отметил президент.

Текущий уровень мобилизации

По словам Зеленского, сейчас мобилизация в Украине происходит по решению армии, принявшей призыв около 30 тысяч человек ежемесячно.

Президент также добавил, что вопросы мобилизации часто поднимают международные партнеры Украины, однако они не находятся на поле боя и не сталкиваются с теми реалиями, которые переживает украинское государство.

Напомним, Finance.ua ранее писал , что мэр Киева Виталий Кличко призвал снизить предельный возраст для призыва, поскольку Украина столкнулась с острой нехваткой военнослужащих. «У нас большие проблемы с солдатами — с человеческими ресурсами», — сказал Кличко, добавив, что большое количество мужчин убегает в Европу.

«Раньше в армии служили 18-летние, но это еще дети. Сейчас мобилизуют с 25 лет, но, возможно, возраст можно было бы снизить до 23 или 22», — сказал мэр Киева.

