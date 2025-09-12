0 800 307 555
Шмыгаль рассказал об уровне мобилизации и резервах в Украине

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что уровень мобилизации в Украине остается стабильным и позволяет не только компенсировать потери личного состава, но формировать резервы.
Об этом он рассказал в интервью Sky News.
По словам Шмыгаля, за последние 12 месяцев мобилизация в Украине демонстрирует тенденцию роста, обеспечивая потребности армии. «Уровень мобилизации в Украине за последние 12 месяцев абсолютно стабильный и имеет тенденцию к росту, и мы мобилизовали все необходимое количество личного состава, чтобы покрыть все наши потери и сформировать небольшие резервы», — отметил он.
В то же время он подчеркнул, что россия, несмотря на гораздо большие потери — около 1 миллиона человек, половина из которых погибла — также способна покрывать свои потери.
Они покрывают все эти потери, поэтому для них нет никаких проблем, а они потеряли 1 миллион человек с начала этой войны. Половина из них погибла. Так что они продолжают просто стрелять, сжигать своих людей в огне войны, не считая, сколько они потеряли. Так что это вызов и это проблема", — добавил министр.
Ранее говорилось, что мобилизация в Украине не остановится даже в случае объявления прекращения огня. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса.
«Даже если завтра будет прекращение огня, мобилизация не прекратится. В течение определенного времени этот процесс еще будет продолжаться, потому что нам все равно, как бы мы ни хотели, нужно поддерживать на должном уровне степень готовности Вооруженных сил выполнять первоочередные задачи», — заявил Палиса.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что демобилизация будет, когда Украина победит врага, а к тому времени необходима качественная ротация военных.
