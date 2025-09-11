Львовский завод представил новую модель электробуса (фото) Сегодня 23:14 — Казна и Политика

Львовский завод представил новую модель электробуса (фото)

Львовский завод «Электронмаш» представил новую модель электробуса Электрон Е181, пишет fixygen.

Главная особенность модели

Это компактная длина — 10,2 метра. Электробус вмещает 90 пассажиров и в нем 30 посадочных мест. В частности, 1 место для пассажира на коляске. Одного заряда батареи хватает на 300−350 км.

Зарядка батареи — до 5 часов.

Электробус может работать в режиме рекуперации, то есть при торможении происходит частичное возвращение электроэнергии в аккумуляторные батареи.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, координатор политики «Сделано в Украине» в Парламенте Дмитрий Кисилевский.

Концерн «Электрон» реализовал этот проект, опираясь на инструменты политики «Сделано в Украине». В частности, городской транспорт распространяет требования локализации при публичных закупках. Также новый электробус уже включен в реестр техники, при покупке которой покупателю 15% стоимости компенсируется государством. Уровень локализации новой модели — более 40%.

Поставщиками узлов и запчастей для электробуса Электрон Е181 являются более 250 украинских предприятий, расположенных во всех регионах страны. Производство такой машины обеспечивает тысячи рабочих мест на всей цепи поставки.

