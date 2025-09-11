Палата представителей США приняла оборонный бюджет, для Украины — 400 млн долларов Сегодня 10:38 — Казна и Политика

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который определяет бюджет на оборонные нужды государства в 2026 году в размере $892,6 миллиарда. Для Украины предусмотрено $400 млн.

Об этом сообщает The Hill , передает Укринформ.

Законопроект, предусматривающий финансирование и регулирующий оборонную политику, принят 231 голосом, против высказались 196 конгрессменов.

При этом четверо республиканцев проголосовали «против» законопроекта, в то время как 17 демократов присоединились к Республиканской партии, проголосовав «за». Обычно такой законопроект принимается с широкой двухпартийной поддержкой в ​​Конгрессе

The New York Times сообщает, что документ предусматривает выделение 400 миллионов долларов на «Инициативу содействия безопасности Украины» (USAI). Конгрессмены отклонили поправку конгрессвумен Марджори Тейлор Грин о сокращении финансирования для Украины.

Законодатели также предусмотрели в документе, что Пентагон должен отчитываться Конгрессу, если администрация планирует отменить или приостановить военную помощь Украине, одобренную Конгрессом.

Таким образом, Конгресс пытается восстановить свои полномочия надзора после того, как Министерство обороны США летом приостановило поставки помощи Украине, не сообщив об этом законодателям.

Укрінформ По материалам:

