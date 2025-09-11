0 800 307 555
ру
Украина синхронизировала новые санкции против россии с Британией

Казна и Политика
16
Президент Владимир Зеленский подписал указы о введении в действие решений СНБО о новых санкциях. Они согласованы с Великобританией и направлены против лиц и компаний, которые поддерживают военно-промышленный комплекс россии, ее теневой флот и энергетический сектор.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Кто попал под ограничение

В рамках синхронизации с Британией Украина ввела санкции против 47 физических и 81 юридического лица. Среди них поставщики электроники для рф, компании, добывающие уголь на оккупированных территориях и осуществляющие ремонт шахт, а также участники теневого флота.
В список вошли и предприятия, уже находящиеся под санкциями США: один из крупнейших в россии поставщиков угля «Стройсервис» и компания «российская энергия».
Также Украина применила санкции против 37 физических и 35 юридических лиц, причастных к поставкам и внедрению ІТ-решений для российского ВПК, задействованных в процессах поставки, разработки, производства и обслуживания средств РЭБ, телекоммуникации, электронных компонентов и оборудования для российского ВПК и силовых структур и связанных с поставками импорт.
В этот список попали:
  • «Ситроникс КТ» — разработчик ІТ-решений для ВПК;
  • «СИНТО» — один из крупнейших российских системных интеграторов;
  • «Балтинфоком» — производитель компьютеров и ПО для силовых структур рф;
  • группа «Би Питрон» — занимается техническим переоснащением военных предприятий;
  • «Точная механика» (беларусь) — производитель деталей для авиационной, автомобильной и космической отраслей россии.
Напомним, ранее Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении капитанов судов, относящихся к так называемому российскому «теневому флоту». Как свидетельствует документ, санкции введены против 94 физических лиц. Это граждане россии, Китая, Грузии, Индии, Мьянмы, Бангладеш, Ирана и Пакистана. Кроме того, ограничения наложили на 5 юридических лиц, зарегистрированных в россии.
По материалам:
Finance.ua
Санкции
