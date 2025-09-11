0 800 307 555
Президент подписал закон о порядке остановки коллективного договора по инициативе работодателя

Казна и Политика
2
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 4582-IX о внесении изменения в статью 11 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» (законопроект 13388), позволяющий работодателям в условиях военного положения инициировать временную остановку отдельных положений коллективного договора.
В то же время, закон четко отмечает, что такие изменения возможны только с взаимного согласия сторон договора.
Новый нормативный акт усовершенствует процедуру приостановления отдельных положений коллективного договора, гарантируя, что права сторон не могут быть ограничены в одностороннем порядке.
Этот механизм ориентирован на обеспечение баланса интересов работодателей и работников в условиях военного положения, сохраняя защиту трудовых прав.
Что нового
Работодатель может инициировать остановку действия отдельных положений коллективного договора, которые регулируют отношения, определенные этим законом. Действие таких положений может быть остановлено только по взаимному согласию сторон коллективного договора в порядке, определенном настоящим коллективным договором.
Предусмотрено, что в течение 3 месяцев со дня вступления в силу данного закона стороны коллективного договора обязаны начать переговоры о возможностях и сроках возобновления его положений, остановленных без их взаимного согласия, а также порядок и сроки возобновления таких положений, а также обязать сторону работодателя извещать орган, осуществивший уведомительную регистрацию этого коллективного договора, о решении о возобновлении действия положений коллективного договора в недельный срок со дня принятия такого решения.
Справка Finance.ua:

  • Согласно статье 211 Кодекса законов о труде в Украине, трудовой договор с нефиксированным рабочим временем — это особый вид трудового договора, условиями которого не установлено конкретное время выполнения работы, обязанность работника выполнять которую возникает исключительно в случае предоставления работодателем предусмотренной настоящим трудовым договором работы без гарантирования того, что такая работа будет предоставляться постоянно, но с соблюдением условий оплаты труда, предусмотренных настоящей статьей.

По материалам:
Finance.ua
КабминБизнес
