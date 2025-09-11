0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ отслеживает влияние выезда мужчин 18−22 лет на экономику и рынок труда

Казна и Политика
103
НБУ отслеживает влияние выезда мужчин 18−22 лет на экономику и рынок труда
НБУ отслеживает влияние выезда мужчин 18−22 лет на экономику и рынок труда
Национальный банк Украины планирует мониторить последствия для экономики и рынка труда после принятого решения разрешить мужчинам в возрасте 18−22 лет выезжать за границу.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга, передает РБК-Украина.
«После наших внутренних обсуждений не ожидаем в этом вопросе какой-то драмы. Но посмотрим. Мы следим за развитием событий, мы следим внимательно за всей палитрой рисков, которые так или иначе возникают», — сказал он.
Первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук напомнил, что в текущем году ожидается сокращение количества выездов украинцев за границу. По прогнозам, за пределы страны могут выехать около 200 тысяч человек, в то время как в 2024 году этот показатель составлял 500 тысяч.
По последним данным, Украину уже оставили чуть более 100 тысяч граждан.
«Сейчас мы движемся в соответствии с прогнозом. Будем отслеживать последствия решения, принятого в конце августа», — отметил он.
Читайте также
Напомним, директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский ранее заявлял, что в Украине проживает около 700 тысяч мужчин в возрасте 18−22 лет, большинство из них — студенты. На рынке труда реально задействовано только 200−300 тысяч из этой группы. Это составляет лишь 2−3% от экономически активного населения, насчитывающего около 13 млн человек. Поэтому даже в случае массового выезда ощутимый удар по экономике не ожидается.
С 28 августа в Украине расширили перечень лиц, которые могут пересекать государственную границу.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems