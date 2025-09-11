НБУ отслеживает влияние выезда мужчин 18−22 лет на экономику и рынок труда Сегодня 16:17 — Казна и Политика

Национальный банк Украины планирует мониторить последствия для экономики и рынка труда после принятого решения разрешить мужчинам в возрасте 18−22 лет выезжать за границу.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга, передает РБК-Украина.

«После наших внутренних обсуждений не ожидаем в этом вопросе какой-то драмы. Но посмотрим. Мы следим за развитием событий, мы следим внимательно за всей палитрой рисков, которые так или иначе возникают», — сказал он.

Первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук напомнил, что в текущем году ожидается сокращение количества выездов украинцев за границу. По прогнозам, за пределы страны могут выехать около 200 тысяч человек, в то время как в 2024 году этот показатель составлял 500 тысяч.

По последним данным, Украину уже оставили чуть более 100 тысяч граждан.

«Сейчас мы движемся в соответствии с прогнозом. Будем отслеживать последствия решения, принятого в конце августа», — отметил он.

Напомним, директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский ранее заявлял , что в Украине проживает около 700 тысяч мужчин в возрасте 18−22 лет, большинство из них — студенты. На рынке труда реально задействовано только 200−300 тысяч из этой группы. Это составляет лишь 2−3% от экономически активного населения, насчитывающего около 13 млн человек. Поэтому даже в случае массового выезда ощутимый удар по экономике не ожидается.

С 28 августа в Украине расширили перечень лиц, которые могут пересекать государственную границу.

