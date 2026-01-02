0 800 307 555
В Украине официально заработал Defence City

Казна и Политика
39
Официально стартовала системная государственная политика по созданию благоприятных условий для масштабирования оборонного производства — Defence City.
Как передает Укринформ, об этом министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил в Телеграме.
«Минобороны предоставило статус резидента Defence City первой компании. Это одно из крупнейших технологических производств, в частности дронов „Вампир“, „Шрайков“ и перехватчиков „Шахедов“. Все эти дроны показали высокую эффективность на поле боя», — подчеркнул Шмыгаль.
Defence City — системная государственная политика по созданию благоприятных условий для масштабирования оборонного производства, привлечения инвестиций и развития украинского ОПК.
Резиденты получают реальные инструменты для развития производства:
  • освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования средств в развитие; освобождение от земельного, имущественного и экологического налогов; упрощенные таможенные процедуры;
  • специальные гарантии защиты и конфиденциальности данных предприятия во время действия режима;
  • государственную поддержку релокации и повышения защищенности производственных мощностей при необходимости.
По материалам:
Finance.ua
Кабмин
