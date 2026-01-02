В Украине официально заработал Defence City
Официально стартовала системная государственная политика по созданию благоприятных условий для масштабирования оборонного производства — Defence City.
Как передает Укринформ, об этом министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил в Телеграме.
«Минобороны предоставило статус резидента Defence City первой компании. Это одно из крупнейших технологических производств, в частности дронов „Вампир“, „Шрайков“ и перехватчиков „Шахедов“. Все эти дроны показали высокую эффективность на поле боя», — подчеркнул Шмыгаль.
Defence City — системная государственная политика по созданию благоприятных условий для масштабирования оборонного производства, привлечения инвестиций и развития украинского ОПК.
Резиденты получают реальные инструменты для развития производства:
- освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования средств в развитие; освобождение от земельного, имущественного и экологического налогов; упрощенные таможенные процедуры;
- специальные гарантии защиты и конфиденциальности данных предприятия во время действия режима;
- государственную поддержку релокации и повышения защищенности производственных мощностей при необходимости.
Поделиться новостью
Также по теме
В Украине официально заработал Defence City
Как вырастут в 2026 году пенсии у военных с инвалидностью
Украина и Черногория обновили Соглашение о свободной торговле: что изменится
Макрофинансовые показатели Украины за 2025 год: госдолг, ВВП, инфляция
Экспорт IT-услуг вырос на $141 млн в годовом исчислении
Работодателям компенсируют в среднем 77 тыс. грн за обустройство инклюзивного рабочего места