В Украине официально заработал Defence City

Официально стартовала системная государственная политика по созданию благоприятных условий для масштабирования оборонного производства — Defence City.

Как передает Укринформ, об этом министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил в Телеграме

«Минобороны предоставило статус резидента Defence City первой компании. Это одно из крупнейших технологических производств, в частности дронов „Вампир“, „Шрайков“ и перехватчиков „Шахедов“. Все эти дроны показали высокую эффективность на поле боя», — подчеркнул Шмыгаль.

Defence City — системная государственная политика по созданию благоприятных условий для масштабирования оборонного производства, привлечения инвестиций и развития украинского ОПК.

Резиденты получают реальные инструменты для развития производства:

освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования средств в развитие; освобождение от земельного, имущественного и экологического налогов; упрощенные таможенные процедуры;

специальные гарантии защиты и конфиденциальности данных предприятия во время действия режима;

государственную поддержку релокации и повышения защищенности производственных мощностей при необходимости.

