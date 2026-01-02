0 800 307 555
Платформа «Пульс»: что дает ее запуск

Казна и Политика
2
1 января 2026 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины № 1304, которым запускается экспериментальный проект цифровизации взаимодействия органов исполнительной власти с субъектами хозяйствования через информационно-коммуникационную систему «Пульс» .
Теперь «Пульс» официально функционирует как государственный инструмент диалога власти и бизнеса, сбора, анализа и использования данных от бизнеса для формирования регуляторных решений.
Постановление закрепляет процедурные правила работы системы, определяет роль ключевых участников и устанавливает обязательные сроки обработки обращений. В частности, обращения предпринимателей, поданные через Пульс, должны рассматриваться органами исполнительной власти в срок не более 15 рабочих дней. Такой подход обеспечивает прогнозирование процесса и подотчетность государственных органов во взаимодействии с бизнесом.
Практическая реализация этих процедур уже показывает масштаб и востребованность инструмента. По состоянию на 1 января 2026 года через платформу «Пульс» собрано почти 350 тыс. оценок и более 30 000 комментариев от предпринимателей со всей Украины. Эти данные используются в процессе формирования государственной политики, в частности для подготовки решений и устранения регуляторных барьеров для бизнеса.
Координацию реализации экспериментального проекта осуществляет Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, отвечающее за развитие и внедрение программного обеспечения системы, а также обеспечение ее интеграции с информационными системами центральных органов исполнительной власти. Уже обеспечено необходимое техническое и информационное взаимодействие между «Пульсом» и другими государственными системами, платформа интегрирована в более чем 300 сайтов центральной и региональной государственной власти.
Техническое администрирование платформы «Пульс» осуществляет Прозорро.Продажи.
В рамках экспериментального проекта к платформе Пульс подключены все областные военные администрации Украины. Также к работе в системе привлечены все центральные органы исполнительной власти, Офис Президента Украины (по согласию), Правительственный контактный центр и Совет бизнес-омбудсмена. Такой состав участников обеспечивает сквозное взаимодействие между бизнесом и государством и фиксирует проблемы предпринимателей на национальном и региональном уровнях государственного управления.
Экспериментальный проект будет реализовываться в течение двух лет. По его результатам Кабинету Министров Украины будет представлен отчет и предложения по дальнейшему нормативному закреплению механизма цифрового взаимодействия бизнеса с государством на основе данных.
