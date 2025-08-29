Разрешение на выезд мужчинам 18−22 лет не ослабит обороноспособность Украины — Зеленский — Finance.ua
Разрешение на выезд мужчинам 18−22 лет не ослабит обороноспособность Украины — Зеленский

19
Разрешение на выезд мужчинам 18−22 лет не ослабит обороноспособность Украины — Зеленский
Разрешение на выезд мужчинам 18−22 лет не ослабит обороноспособность Украины — Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что решение разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте 18−22 лет не повлияет на обороноспособность Украины. Оно должно помочь сохранить молодежь для страны.
Об этом глава государства сказал на брифинге, передает Укринформ.
«Нам очень нужно, если мы хотим сохранить мальчиков-украинцев в Украине, чтобы прежде всего они оканчивали здесь школу. И чтобы родители их не вывозили, потому что они их начинают вывозить без окончания школы. И это очень плохо, потому что они теряют связь с Украиной», — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что эта проблема постоянно нарастает, и поэтому было принято решение разрешить уезжать 18−22-летним парням.
«Дети могут спокойно не только оканчивать школы в Украине, но и поступать в украинские вузы. Не за границей, а в Украине. И, что важно, оканчивать эти вузы. Поэтому с точки зрения всех этих направлений, всех этих вопросов и был найден именно такой ответ, который не имел никакого влияния на обороноспособность нашего государства», — пояснил президент.
Он добавил, что в настоящее время не наблюдается массовых выездов из Украины 18−22-летних парней.

👉 Страхование для выезда за границу

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил правительству проработать возможность упростить пересечение границы для молодых украинцев, повысив потолок с 18 до 22 лет. По словам президента, такая инициатива поможет сохранить связь молодых людей с Украиной и создаст больше возможностей для их реализации, в частности, в обучении в украинских учебных заведениях.
26 августа Кабинет Министров разрешил мужчинам от 18 до 22 лет выезжать за границу во время военного положения. Решение распространяется и на тех, кто сейчас находится за границей.
В то же время в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который должен изменить порядок выезда из Украины для призывников и военнообязанных в возрасте до 25 лет.
По материалам:
Укрінформ
Зеленский
