Виїзд чоловіків до 25 років за кордон: у Раді зареєстрували законопроєкт — Finance.ua

Виїзд чоловіків до 25 років за кордон: у Раді зареєстрували законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який має змінити порядок виїзду з України для призовників і військовозобов’язаних віком до 25 років.

Про це йдеться у проєкті закону № 13685.

Що передбачає законопроєкт

У законі «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» пропонують чітко прописати, що обмеження на виїзд не поширюється на призовників та військовозобов’язаних, які у поточному чи наступному році ще не досягли віку призову під час мобілізації.

Також до статті, яка регулює виїзд військовослужбовців, додається уточнення «якщо інше не встановлено законом».

Чому пропонують зміни

З початком повномасштабної війни в Україні запровадили обмеження на виїзд чоловіків від 18 до 60 років. Це рішення ухвалили для забезпечення мобілізації та виконання громадянами конституційного обов’язку із захисту країни.

Однак, як зазначається в пояснювальній записці, чоловіки віком від 18 до 25 років фактично не можуть бути призвані під час мобілізації. Водночас виїхати за кордон вони також не мають права.

«Така заборона створює серйозні перешкоди для повернення в Україну молодих людей, які навчаються чи працюють за кордоном, ускладнює підтримку зв’язку з рідними та провокує пошук шляхів обходу закону», — йдеться в документі.

Які наслідки очікують

Прийняття закону дозволить врегулювати питання перетину кордону для чоловіків до 25 років, зняти бюрократичні проблеми з документами та військовим обліком, а також сприятиме поверненню молоді, яка виїхала за кордон.

За оцінками авторів законопроєкту, це також зміцнить довіру молодих громадян до держави та збереже зв’язок із Україною.

Нагадаємо, раніше стало відомо , що Володимир Зеленський доручив Кабміну збільшити вік чоловіків, яким буде дозволено виїжджати за кордон під час воєнного стану, до 22 років.

