С 28 августа в Украине расширили перечень лиц, которые могут пересекать государственную границу. О ком идет речь и какие документы для этого нужны — разобрались специалисты Юридического советчика для ВПО.

Кто может пересекать границу с 28 августа

Теперь кроме мужчин, которые ранее имели такую ​​возможность, пересечь границу могут мужчины до достижения 23-летнего возраста. То есть без дополнительных ограничений пересекать границу можно мужчинам, которым еще не исполнилось 23 лет. Цель пересечения границы не имеет значения.

Ранее на мужчин после достижения 18 лет распространялось общее ограничение пересекать границу.

При этом так называемый мобилизационный возраст после достижения 25 лет остается без изменений (именно в этом возрасте призывники становятся военнообязанными, если в исключительных случаях этого не произошло раньше). Изменение мобилизационного возраста происходит только законом.

Действительно ли все мужчины до 23 лет могут пересекать границу

Общее ограничение на выезд за границу остается для мужчин, которые и раньше не имели возможности пересекать границу в связи с работой в публичном секторе (народные депутаты, депутаты местных советов и т. п. ). Также следует учитывать, что, как и в мирное время, в отношении человека могут устанавливаться запреты, препятствующие выезду за пределы страны (например, наличие задолженности по уплате алиментов и др.).

Влияет ли статус военнообязанного на возможность пересечения границы

По общему правилу мужчин переводят на военный учет военнообязанных после достижения 25 лет, поэтому у большинства мужчин в возрасте до 23 лет такого вопроса не возникнет, но есть исключения.

Однако правила пересечения границы не разграничивают, пересекает ли до 23 лет границу призывник, или военнообязанный.

Вместе с тем юристы отмечают, что не исключено, что на практике с пересечением границы военнообязанными могут быть проблемы.

Что нужно иметь с собой для пересечения границы? Это может быть:

электронный ВОД, сгенерированный через приложение Резерв+ или с помощью Портала «Дія» (вебверсия);

бумажный ВОД с вклеенным штрих-кодом (прямое требование его иметь законодательством не предусмотрено, однако при отсутствии электронного ВОД это единственный способ документально подтвердить пребывание на военном учете по данным Реестра Оберег).

Специалисты обращают внимание, что препятствием для пересечения границы будет запись «о розыске» лица ТЦК и СП в Реестре Оберег.

