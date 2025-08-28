Пограничники начали выпускать за границу мужчин в возрасте до 22 лет — Finance.ua
Пограничники начали выпускать за границу мужчин в возрасте до 22 лет

Личные финансы
19
Пограничники начали выпускать за границу мужчин в возрасте до 22 лет
Пограничники начали выпускать за границу мужчин в возрасте до 22 лет, Фото: dpsu.gov.ua
В четверг, 28 августа, Государственная пограничная служба начала выпускать за границу граждан мужского пола в возрасте до 22 лет включительно.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Это стало возможным благодаря принятию Постановления Кабинета Министров № 1030 от 26 августа 2025 года, которым внесены изменения в Правила пересечения государственной границы.
«У пограничников уже есть первые желающие пересечь границу. Кто-то уже успел оформиться в пунктах пропуска», — рассказал спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

Что изменилось:

  • ограничение на выезд за границу во время военного положения не распространяется на мужчин от 18 до 22 лет включительно;
  • выезд разрешен на общих основаниях при наличии документов;
  • новые правила не касаются лиц, определенных в п. 2−14 Правил (в том числе должностных лиц государственной власти и местного самоуправления) — для них выезд возможен только в служебную командировку.

Требуемые документы

Для пересечения границы мужчинам необходимо иметь:
  • паспортный документ, дающий право на выезд из Украины;
  • военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме).

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил правительству проработать возможность упростить пересечение границы для молодых украинцев, повысив потолок с 18 до 22 лет. По словам президента, такая инициатива поможет сохранить связь молодых людей с Украиной и создаст больше возможностей для их реализации, в частности в обучении в украинских учебных заведениях.
26 августа Кабинет Министров разрешил мужчинам от 18 до 22 лет выезжать за границу во время военного положения. Решение распространяется и на тех, кто сейчас находится за границей.
В то же время в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который должен изменить порядок выезда из Украины для призывников и военнообязанных в возрасте до 25 лет.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
