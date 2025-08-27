Чоловіків 18−22 років не випустять за кордон без одного документа — Finance.ua

Чоловіків 18−22 років не випустять за кордон без одного документа Сьогодні 15:26 — Особисті фінанси

Чоловіків 18−22 років не випустять за кордон без одного документа

В Україні змінили правила перетину кордону для чоловіків віком 18−22 роки.

Тепер для виїзду за межі України вони повинні мати при собі військово-обліковий документ поряд із паспортом.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко, пише РБК-Україна.

В коментарі Демченко зазначив, що уряд ухвалив внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України

«За поширеною на даний час інформацією з моменту набрання чинності прийнятих змін право перетинати державний кордон України у разі введення на території України воєнного стану матимуть громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 22 року включно», — зауважив він.

Речник ДПСУ пояснив, що варто звернути увагу й на те, що відповідна норма не поширюватиметься на осіб, визначених у пункті 2−14 зазначених Правил, тобто на осіб, які обіймають визначені посади органів державної влади, державних органів та органів місцевого самоврядування. Виїзд за кордон цієї категорії осіб, може здійснюватись як і раніше тільки у службове відрядження.

«Щодо можливості перетину кордону чоловіками віком від 18 до 22 років включно також наголошуємо, що для перетину кордону необхідно мати як паспортний документ, який дає право на перетин кордону, так і військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі), який пред’являти на вимогу представника Держприкордонслужби на пунктах пропуску через державний кордон України», — наголосив він.

Демченко також підкреслив, що пропуск цієї категорії громадян, відносно якої прийняті зміни, прикордонники почнуть забезпечувати після публікації цих змін та набрання ними чинності.

Довідка Finance.ua:

26 серпня, українським чоловікам віком до 22 років дозволили виїзд за кордон.

