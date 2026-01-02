Украина и Черногория обновили Соглашение о свободной торговле: что изменится Сегодня 09:31 — Казна и Политика

Вице-премьер-министр Тарас Качка и Посол Черногории Борянка Симичевич подписали Протокол, который меняет правила торговли между странами и адаптирует их к современным европейским стандартам.

Аро это сообщил Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Подписанный Протокол обновляет правила определения происхождения товаров в соответствии с пересмотренной Региональной конвенцией о евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения.

Она предусматривает упрощение правил международной торговли и уменьшение административных препятствий для бизнеса.

Реализация этого соглашения создаст новые возможности для наращивания экспорта отечественных товаров на рынок Черногории, а также привлечения украинских товаропроизводителей к международным цепям добавленной стоимости.

