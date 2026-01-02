Украина и Черногория обновили Соглашение о свободной торговле: что изменится
Вице-премьер-министр Тарас Качка и Посол Черногории Борянка Симичевич подписали Протокол, который меняет правила торговли между странами и адаптирует их к современным европейским стандартам.
Аро это сообщил Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Подписанный Протокол обновляет правила определения происхождения товаров в соответствии с пересмотренной Региональной конвенцией о евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения.
Она предусматривает упрощение правил международной торговли и уменьшение административных препятствий для бизнеса.
Реализация этого соглашения создаст новые возможности для наращивания экспорта отечественных товаров на рынок Черногории, а также привлечения украинских товаропроизводителей к международным цепям добавленной стоимости.
Поделиться новостью
Также по теме
Украина и Черногория обновили Соглашение о свободной торговле: что изменится
Макрофинансовые показатели Украины за 2025 год: госдолг, ВВП, инфляция
Экспорт IT-услуг вырос на $141 млн в годовом исчислении
Работодателям компенсируют в среднем 77 тыс. грн за обустройство инклюзивного рабочего места
Настроения бизнеса ухудшились: половина предприятий недовольна финансовым состоянием
Государство будет платить ЕСВ за граждан, находящихся в плену