Украина и Черногория обновили Соглашение о свободной торговле: что изменится

Казна и Политика
26
Вице-премьер-министр Тарас Качка и Посол Черногории Борянка Симичевич подписали Протокол, который меняет правила торговли между странами и адаптирует их к современным европейским стандартам.
Аро это сообщил Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Подписанный Протокол обновляет правила определения происхождения товаров в соответствии с пересмотренной Региональной конвенцией о евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения.
Она предусматривает упрощение правил международной торговли и уменьшение административных препятствий для бизнеса.
Реализация этого соглашения создаст новые возможности для наращивания экспорта отечественных товаров на рынок Черногории, а также привлечения украинских товаропроизводителей к международным цепям добавленной стоимости.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
