Трудовой договор с нефиксированным рабочим временем: все нюансы (инфографика) — Finance.ua

Трудовой договор с нефиксированным рабочим временем: все нюансы (инфографика) Сегодня 20:13 — Личные финансы

Трудовой договор с нефиксированным рабочим временем: все нюансы (инфографика)

Согласно статье 211 Кодекса законов о труде в Украине, трудовой договор с нефиксированным рабочим временем — это особый вид трудового договора, условиями которого не установлено конкретное время выполнения работы, обязанность работника выполнять которую возникает исключительно в случае предоставления работодателем предусмотренной настоящим трудовым договором работы без обеспечения того, что такая работа будет предоставляться постоянно, но с соблюдением условий оплаты труда, предусмотренных настоящей статьей.

Об этом пишет Главное управление ГНС в Запорожской области.

Работодатель самостоятельно определяет необходимость и время привлечения работника к работе, объем работы и в предусмотренный трудовым договором срок согласовывает с работником режим работы и продолжительность рабочего времени, необходимого для выполнения соответствующей работы.

При этом должны соблюдаться требования законодательства о продолжительности рабочего времени и времени отдыха.

Количество трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем у одного работодателя не может превышать 10 процентов от общего количества трудовых договоров, стороной которых является этот работодатель.

Заработная плата выплачивается работнику, выполняющему работу на основании трудового договора с нефиксированным рабочим временем, за фактически отработанное время.

Работник, отработавший на условиях трудового договора с нефиксированным рабочим временем более 12 месяцев, имеет право обращаться к работодателю с требованием заключения срочного или бессрочного трудового договора на условиях общеустановленного у работодателя графика работы с соответствующей оплатой труда.

Справка Finance.ua:

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