Нужно ли обновлять данные после уплаты штрафа в «Резерв+»: объяснение Минобороны — Finance.ua

Нужно ли обновлять данные после уплаты штрафа в «Резерв+»: объяснение Минобороны Сегодня 08:07 — Личные финансы

Нужно ли обновлять данные после уплаты штрафа в «Резерв+»: объяснение Минобороны

С недавнего времени штраф за несвоевременное обновление персональных данных можно оплатить онлайн в приложении «Резерв+». Однако даже после оплаты граждане обязаны обновить свои данные.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

«В любом случае необходимость обновить свои данные после изменений остается за гражданином. Согласно действующему законодательству, например, если вы меняете телефон, вы должны его обновить, и сейчас в „Резерв+“ это доступно», — отметила Черногоренко.

Однако отметила, что есть граждане, которые не успели сделать это вовремя согласно норме закона.

«И вот сейчас для тех, кто этого не успел сделать, как удобный выход из этой ситуации без похода в ТЦК выполнить свой долг и обновить данные. Потому что обязательство со штрафом не исчезает», — подчеркнула она.

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С 11 июля военнообязанные, не успевшие вовремя обновить персональные данные, получили возможность заплатить штраф в «Резерв+» онлайн.

Более того, на оплату онлайн будет действовать 50% скидка.

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