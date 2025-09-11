ГНС вводит риск-ориентированный подход во всех сферах налогового контроля
Государственная налоговая служба работает над усовершенствованием риск-ориентированного подхода к контролю, и внимание сосредоточено на субъектах хозяйствования с высоким уровнем риска.
Об этом заявила и. о. главы ГНС Леся Карнаух.
«Мораторий — это не о полном запрете, а об ограничениях. Приоритет для нас — наполнение государственного бюджета, а тотальный налоговый контроль субъектов хозяйствования не приносит соответствующей эффективности и увеличения налоговых поступлений.
По ее словам, существенно изменился подход к фактическим проверкам. Благодаря этому в августе текущего года количество фактических проверок уменьшилось более чем на треть — до 2,3 тысячи по сравнению с июлем (3,6 тысячи).
ГНС работает над усовершенствованием аналитических подходов для формирования плана проверок и отбора плательщиков в него.
«Для введения современного риск-ориентированного контроля используются мировые практики и рекомендации международных экспертов. Работаем над тем, чтобы проверки в 2026 году были запланированы на основе разработанных паспортов рисков», — подчеркнула Леся Карнаух.
Напомним, Леся Карнаух ранее сообщала, что после введения моратория в августе количество фактических проверок бизнеса сократилось почти на треть по сравнению с июлем. Налоговая служба определила около 80 рисков, которые могут стать основанием для проверки. В ведомстве подчеркнули, что главный принцип — нет оснований, нет проверки.
