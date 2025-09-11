0 800 307 555
ру
Гетманцев зарегистрировал законопроект об упрощении первичных документов для услуг

Казна и Политика
18
Народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект № 14023, упрощающий оформление первичных документов при предоставлении услуг.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, бизнес неоднократно обращался в Комитет по поводу необходимости пересмотра требований к подписанию актов предоставленных услуг.
С одной стороны, оформление и пересылка документов создают дополнительную нагрузку на предпринимателей, отвлекая их от основной деятельности. С другой стороны, подписание актов является инвентарем защиты интересов заказчика.
Цель законопроекта — оставить предпринимателям право выбора способа оформления документов, который лучше всего отвечает потребностям их бизнеса и договоров.

Что предлагается

Законопроектом предусмотрены изменения в статью 9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»:
  • при оформлении акта предоставленных услуг не обязательно указывать должность, фамилию и подпись заказчика, если:
— такой порядок предусмотрен договором;
 — стоимость услуг была оплачена в полном объеме безналично.
  • указанные изменения не распространяются на услуги, оплаченные из бюджетных средств, для них сохраняются действующие правила.
Finance.ua
Бизнес
