Гетманцев зарегистрировал законопроект об упрощении первичных документов для услуг
Народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект № 14023, упрощающий оформление первичных документов при предоставлении услуг.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, бизнес неоднократно обращался в Комитет по поводу необходимости пересмотра требований к подписанию актов предоставленных услуг.
С одной стороны, оформление и пересылка документов создают дополнительную нагрузку на предпринимателей, отвлекая их от основной деятельности. С другой стороны, подписание актов является инвентарем защиты интересов заказчика.
Цель законопроекта — оставить предпринимателям право выбора способа оформления документов, который лучше всего отвечает потребностям их бизнеса и договоров.
Что предлагается
Законопроектом предусмотрены изменения в статью 9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»:
- при оформлении акта предоставленных услуг не обязательно указывать должность, фамилию и подпись заказчика, если:
— такой порядок предусмотрен договором;
— стоимость услуг была оплачена в полном объеме безналично.
- указанные изменения не распространяются на услуги, оплаченные из бюджетных средств, для них сохраняются действующие правила.
