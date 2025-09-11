Гетманцев зарегистрировал законопроект об упрощении первичных документов для услуг Сегодня 09:30 — Казна и Политика

Гетманцев зарегистрировал законопроект об упрощении первичных документов для услуг

Народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект № 14023, упрощающий оформление первичных документов при предоставлении услуг.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, бизнес неоднократно обращался в Комитет по поводу необходимости пересмотра требований к подписанию актов предоставленных услуг.

С одной стороны, оформление и пересылка документов создают дополнительную нагрузку на предпринимателей, отвлекая их от основной деятельности. С другой стороны, подписание актов является инвентарем защиты интересов заказчика.

Цель законопроекта — оставить предпринимателям право выбора способа оформления документов, который лучше всего отвечает потребностям их бизнеса и договоров.

Что предлагается

Законопроектом предусмотрены изменения в статью 9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»:

при оформлении акта предоставленных услуг не обязательно указывать должность, фамилию и подпись заказчика, если:

— такой порядок предусмотрен договором;

— стоимость услуг была оплачена в полном объеме безналично.

указанные изменения не распространяются на услуги, оплаченные из бюджетных средств, для них сохраняются действующие правила.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.