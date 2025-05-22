В «Дії» запускают сервис мультишеринга документов для бизнеса: как это работает — Finance.ua

В «Дії» запускают сервис мультишеринга документов для бизнеса: как это работает Сегодня 10:03 — Личные финансы

В «Дії» запускают сервис мультишеринга документов для бизнеса: как это работает

С начала июня в Украине заработает новый сервис в рамках приложения «Дія» — мультишеринг документов. Его основная цель — упростить процесс обмена цифровыми копиями документов между клиентами и бизнесом.

Об этом сообщает прессслужба «Дії».

Благодаря мультишерингу компании смогут быстро получать полный пакет необходимых документов от клиентов без ксерокопий, сканов или ручной отправки файлов. Все передается автоматически в приложении «Дія».

Как это работает:

клиент нажимает кнопку на сайте или сканирует QR-код;

выбирает документы, которые он хочет передать;

подтверждает запрос с помощью Дія.Підпис.

Если у клиента отсутствуют некоторые документы, система сообщит, что не хватает, и пришлет имеющиеся.

Документы, которыми можно поделиться с мультишерингом в Дії:

ID-карта;

Загранпаспорт;

Техпаспорт;

Налоговый номер (РНУКНП);

Водительское удостоверение;

Свидетельство о рождении ребенка;

Справка ВПЛ;

Студенческий билет;

Пенсионное удостоверение;

Справка о доходах;

Дкументы об образовании;

Виды на постоянное и временное жительство;

Актовые записи: смена имени, брак, развод;

Удостоверение ветерана.

Сервис платный для бизнеса, но бесплатный для пользователей. Чтобы подключить функцию, компании должны настроить или обновить интеграцию с «Дією».

Справка Finance.ua:

сервис шеринга документов через «Дію» с 1 июня станет платным для банков и финансовых учреждений. За подключение к сервису банки и финансовые учреждения будут платить разово 21 617 грн, далее — 9,8 грн за каждую успешную операцию с документами. В будущем будет еще два платных сервиса — «Дія.Підпис» и Diia. OAuth;

Министерство цифровой трансформации запустило монетизацию цифровой платформы «Дія» и планирует в будущем выделить ее в отдельную государственную компанию с потенциальной возможностью выхода на IPO.

🎯 InvestMarket от «Минфин» — ваш онлайн-навигатор среди сотен инвестиционных предложений. — ваш онлайн-навигатор среди сотен инвестиционных предложений. Выбирайте и сравнивайте проекты в удобном сервисе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.