В «Дії» запускают сервис мультишеринга документов для бизнеса: как это работает — Finance.ua

В «Дії» запускают сервис мультишеринга документов для бизнеса: как это работает
С начала июня в Украине заработает новый сервис в рамках приложения «Дія» — мультишеринг документов. Его основная цель — упростить процесс обмена цифровыми копиями документов между клиентами и бизнесом.
Об этом сообщает прессслужба «Дії».
Благодаря мультишерингу компании смогут быстро получать полный пакет необходимых документов от клиентов без ксерокопий, сканов или ручной отправки файлов. Все передается автоматически в приложении «Дія».
Как это работает:
- клиент нажимает кнопку на сайте или сканирует QR-код;
- выбирает документы, которые он хочет передать;
- подтверждает запрос с помощью Дія.Підпис.
Если у клиента отсутствуют некоторые документы, система сообщит, что не хватает, и пришлет имеющиеся.
Документы, которыми можно поделиться с мультишерингом в Дії:
- ID-карта;
- Загранпаспорт;
- Техпаспорт;
- Налоговый номер (РНУКНП);
- Водительское удостоверение;
- Свидетельство о рождении ребенка;
- Справка ВПЛ;
- Студенческий билет;
- Пенсионное удостоверение;
- Справка о доходах;
- Дкументы об образовании;
- Виды на постоянное и временное жительство;
- Актовые записи: смена имени, брак, развод;
- Удостоверение ветерана.
Сервис платный для бизнеса, но бесплатный для пользователей. Чтобы подключить функцию, компании должны настроить или обновить интеграцию с «Дією».
Справка Finance.ua:
- сервис шеринга документов через «Дію» с 1 июня станет платным для банков и финансовых учреждений. За подключение к сервису банки и финансовые учреждения будут платить разово 21 617 грн, далее — 9,8 грн за каждую успешную операцию с документами. В будущем будет еще два платных сервиса — «Дія.Підпис» и Diia. OAuth;
- Министерство цифровой трансформации запустило монетизацию цифровой платформы «Дія» и планирует в будущем выделить ее в отдельную государственную компанию с потенциальной возможностью выхода на IPO.
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