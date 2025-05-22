В «Дії» запускают сервис мультишеринга документов для бизнеса: как это работает — Finance.ua
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В «Дії» запускают сервис мультишеринга документов для бизнеса: как это работает

Личные финансы
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В «Дії» запускают сервис мультишеринга документов для бизнеса: как это работает
В «Дії» запускают сервис мультишеринга документов для бизнеса: как это работает
С начала июня в Украине заработает новый сервис в рамках приложения «Дія» — мультишеринг документов. Его основная цель — упростить процесс обмена цифровыми копиями документов между клиентами и бизнесом.
Об этом сообщает прессслужба «Дії».
Благодаря мультишерингу компании смогут быстро получать полный пакет необходимых документов от клиентов без ксерокопий, сканов или ручной отправки файлов. Все передается автоматически в приложении «Дія».
Как это работает:
  • клиент нажимает кнопку на сайте или сканирует QR-код;
  • выбирает документы, которые он хочет передать;
  • подтверждает запрос с помощью Дія.Підпис.
Если у клиента отсутствуют некоторые документы, система сообщит, что не хватает, и пришлет имеющиеся.
Документы, которыми можно поделиться с мультишерингом в Дії:
  • ID-карта;
  • Загранпаспорт;
  • Техпаспорт;
  • Налоговый номер (РНУКНП);
  • Водительское удостоверение;
  • Свидетельство о рождении ребенка;
  • Справка ВПЛ;
  • Студенческий билет;
  • Пенсионное удостоверение;
  • Справка о доходах;
  • Дкументы об образовании;
  • Виды на постоянное и временное жительство;
  • Актовые записи: смена имени, брак, развод;
  • Удостоверение ветерана.
Сервис платный для бизнеса, но бесплатный для пользователей. Чтобы подключить функцию, компании должны настроить или обновить интеграцию с «Дією».

Справка Finance.ua:

  • сервис шеринга документов через «Дію» с 1 июня станет платным для банков и финансовых учреждений. За подключение к сервису банки и финансовые учреждения будут платить разово 21 617 грн, далее — 9,8 грн за каждую успешную операцию с документами. В будущем будет еще два платных сервиса — «Дія.Підпис» и Diia. OAuth;
  • Министерство цифровой трансформации запустило монетизацию цифровой платформы «Дія» и планирует в будущем выделить ее в отдельную государственную компанию с потенциальной возможностью выхода на IPO.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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