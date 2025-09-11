ЕС выделит 6 млрд евро на производство дронов для Украины Сегодня 07:28 — Казна и Политика

Европейский Союз выделит 6 млрд евро за счет замороженных российских активов и создаст новый формат сотрудничества «Альянс дронов».

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление в Европарламенте.

«Мы называем это „качественное военное превосходство“. Это поддержит инвестиции в возможности украинских вооруженных сил», — отметила фон дер Ляйен.

По словам главы Еврокомиссии, до начала полномасштабной войны у Украины не было дронов. Сегодня же их использование обеспечивает более двух третей потерь российской техники.

«Это не только преимущество на поле боя. Это напоминание о силе человеческой изобретательности в наших открытых обществах», — сказала фон дер Ляйен.

В то же время россия активно наращивает производство беспилотников, используя иранские разработки Shahed. Фон дер Ляйен подчеркнула, что Москва делает ставку на массовое промышленное производство.

«В одну ночь россия отправила 800 дронов против Украины. Изобретательность помогла Украине открыть двери для своей обороны. Но промышленная мощь может угрожать закрыть ее», — предупредила глава Еврокомиссии.

Читайте также Федоров анонсировал новые грантовые программы на производство ракет, дронов и взрывчатых веществ

По словам фон дер Ляйен, именно поэтому Европа должна использовать свою промышленную силу для поддержки Украины. «Мы можем помочь превратить украинскую изобретательность в военное преимущество и совместную индустриализацию», — отметила она.

Она объявила, что Евросоюз выделит 6 млрд евро в счет кредитной программы ERA и запустит «Альянс дронов».

«Украина обладает изобретательностью. Сейчас ей нужен масштаб. И вместе мы можем это обеспечить, чтобы Украина сохранила свое преимущество, а Европа усилила себя», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.