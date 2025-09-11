НБУ рассказал, как будет покрывать дефицит бюджета в следующие два года Сегодня 21:03 — Казна и Политика

НБУ рассказал, как будет покрывать дефицит бюджета в следующие два года

Украине недостает значительной суммы для покрытия дефицита средств в следующие два года. В настоящее время проводятся консультации с ЕС.

Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

Он сообщил, что оценки НБУ с момента публикации Инфляционного отчета в июле не изменились.

«По-прежнему мы ожидаем, что из суммы 65 млрд долларов на 2026−2027 годы у нас обеспечено подтвержденными источниками около трети. И на сегодняшний день идет активная дискуссия с нашими международными партнерами. В то же время говорить о том, что ситуация с подтверждением источников изменились, пока нельзя», — сказал он.

По его словам, наиболее вероятным источником будут «средства европейских партнеров», и сейчас идут активные дискуссии в Еврокомиссии. А в публичной плоскости было много высказываний и от президента Урсулы фон дер Ляен и других чиновников о планах помогать Украине и найти средства на 2026−2027 годы.

В то же время это вещи, требующие «сложных технических консультаций и сегодня они продолжаются», сообщил Николайчук.

Помощь от ЕС

Общая сумма помощи Украине с начала российского вторжения в 2022 году от ЕС достигла 170 млрд евро.

Нацбанк прогнозирует, что в 2025 году Украина получит около 54 млрд долларов внешней финансовой помощи. Это позволит без привлечения эмиссии покрыть дефицит бюджета даже в условиях роста оборонных расходов.

Базовый сценарий НБУ предполагает, что в 2026 году Украина получит около 35 млрд долларов, а в 2027 году — 30 млрд долларов внешней поддержки. Треть этих средств уже анонсирована партнерами, по остальным — переговоры продолжаются.

