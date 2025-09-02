$65 млрд необходимого международного финансирования на 2026−2027гг: сколько подтверждено — ответ НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

$65 млрд необходимого международного финансирования на 2026−2027гг: сколько подтверждено — ответ НБУ

Казна и Политика
13
$65 млрд необходимого международного финансирования на 2026−2027гг: сколько подтверждено — ответ НБУ
$65 млрд необходимого международного финансирования на 2026−2027гг: сколько подтверждено — ответ НБУ
Ситуация по международному финансированию Украины на 2025 год выглядит достаточно комфортно, но относительно 2026−2027 гг. вопрос разрыва, который нужно закрывать, остается актуальным, поскольку, по оценкам Национального банка Украины (НБУ), в настоящее время только около трети из необходимых $65 млрд имеет подтвержденные источники финансирования.
Об этом заявил первый заместитель главы центробанка Сергей Николайчук в интервью агентству «Интерфакс-Украина «.
«По нашим оценкам, объем средств, не имеющих подтвержденных источников финансирования на 2026−2027 гг., сейчас составляет примерно две трети этой суммы. Есть разрыв в финансировании на следующий год и еще больший разрыв — на 2027 год», — сказал он.
Николайчук уточнил, что НБУ закладывает немного большую, чем правительство, потребность во внешнем финансировании на 2026−2027 гг.
  • $35 млрд в 2026 году и $30 млрд в 2027-м, и эта сумма не включает в себя запас, который планируется сформировать в этом году из средств, поступающих по механизму ERA — за счет замороженных российских активов.
Министр финансов Украины Сергей Марченко 18 августа оценил финансовый разрыв на 2026−2027 гг., который на сегодняшний день не является закрытым подтвержденными источниками финансирования, в $37 млрд.
По его словам, необходимое внешнее финансирование на 2026 год составляет $45 млрд, но оно будет частично покрываться сформированным запасом средств от полученного в этом году международного финансирования.

Выбрать депозит

В программе EFF расширенного финансирования Международного валютного фонда с Украиной еще после седьмого ее пересмотра в конце марта этого года отмечалось, что страна разделит на три части внешнее финансирование от стран G7 по механизму ERA: одна часть будет выделена на бюджетное финансирование в текущем году, другая — на предварительное финансирование дефицита будущего года, а также на финансирование дефицита будущего года.
В базовом сценарии вторая часть была определена как $8,4 млрд: $8,1 млрд будет использовано в 2026 году и еще $0,3 млрд в первом квартале 2027 года. Что касается третьей части — финансового буфера на случай негативного сценария, то на его формирование планировалось направить $9,1 млрд с поступлений от ERA в этом году и $1 млрд — от поступлений в следующем году.
🧐 Рассылка Finance.ua о деньгах. Это помощник, который будет помогать поступать разумно с деньгами. Здесь вы найдете практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка, которые будете получать 1 раз в 2 недели на вашу почту. Подключайтесь и получайте самый полезный контент от нас!

Рассылка Finance.ua о деньгах

По материалам:
Finance.ua
НБУКабминДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems