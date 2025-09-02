$65 млрд необходимого международного финансирования на 2026−2027гг: сколько подтверждено — ответ НБУ
Ситуация по международному финансированию Украины на 2025 год выглядит достаточно комфортно, но относительно 2026−2027 гг. вопрос разрыва, который нужно закрывать, остается актуальным, поскольку, по оценкам Национального банка Украины (НБУ), в настоящее время только около трети из необходимых $65 млрд имеет подтвержденные источники финансирования.
Об этом заявил первый заместитель главы центробанка Сергей Николайчук в интервью агентству «Интерфакс-Украина «.
«По нашим оценкам, объем средств, не имеющих подтвержденных источников финансирования на 2026−2027 гг., сейчас составляет примерно две трети этой суммы. Есть разрыв в финансировании на следующий год и еще больший разрыв — на 2027 год», — сказал он.
Николайчук уточнил, что НБУ закладывает немного большую, чем правительство, потребность во внешнем финансировании на 2026−2027 гг.
- $35 млрд в 2026 году и $30 млрд в 2027-м, и эта сумма не включает в себя запас, который планируется сформировать в этом году из средств, поступающих по механизму ERA — за счет замороженных российских активов.
Министр финансов Украины Сергей Марченко 18 августа оценил финансовый разрыв на 2026−2027 гг., который на сегодняшний день не является закрытым подтвержденными источниками финансирования, в $37 млрд.
По его словам, необходимое внешнее финансирование на 2026 год составляет $45 млрд, но оно будет частично покрываться сформированным запасом средств от полученного в этом году международного финансирования.
В программе EFF расширенного финансирования Международного валютного фонда с Украиной еще после седьмого ее пересмотра в конце марта этого года отмечалось, что страна разделит на три части внешнее финансирование от стран G7 по механизму ERA: одна часть будет выделена на бюджетное финансирование в текущем году, другая — на предварительное финансирование дефицита будущего года, а также на финансирование дефицита будущего года.
В базовом сценарии вторая часть была определена как $8,4 млрд: $8,1 млрд будет использовано в 2026 году и еще $0,3 млрд в первом квартале 2027 года. Что касается третьей части — финансового буфера на случай негативного сценария, то на его формирование планировалось направить $9,1 млрд с поступлений от ERA в этом году и $1 млрд — от поступлений в следующем году.
