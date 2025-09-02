ВР объяснили, что означает для бизнеса отмена Хозяйственного кодекса — Finance.ua

ВР объяснили, что означает для бизнеса отмена Хозяйственного кодекса Сегодня 09:33 — Казна и Политика

ВР объяснили, что означает для бизнеса отмена Хозяйственного кодекса

Принятый Верховной Радой законопроект 6013 отменил действие постсоветского Хозяйственного кодекса Украины, и он официально утратил свою силу. Новый закон № 4196-IX предусматривает ликвидацию советской модели управления экономикой и внедрение новых прозрачных правил.

это «настоящий прорыв для украинской экономики». Как отметил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Алексей Мовчан,

«Законопроект № 6013 — это ключ, открывший дверь в долгожданную и крайне необходимую реформу. Это — революционный толчок для Украины. Мы оставляем в прошлом советскую модель управления и, наконец, делаем выбор в пользу европейской экономики, где ключевыми ценностями являются конкуренция, эффективность и прозрачность», — отметил парламентарий.

Мовчан объяснил, что Хозяйственный кодекс создавал правовую неразбериху, неравные условия для бизнеса и поле для коррупционных схем. Кроме того, он стал серьезным препятствием на пути к интеграции Украины с ЕС.

По новым правилам, государственные предприятия в течение трех лет должны пройти корпоратизацию — превратиться в акционерные общества или ООО, а их имущество будет внесено в уставный капитал. Те активы, которые не подлежат приватизации, останутся в собственности государства или общества, но под строгим контролем.

В то же время, вся информация о государственном имуществе должна быть внесена в единый открытый реестр, а финансовая отчетность — обнародована в свободном доступе.

Изменения затронут и коммунальные предприятия: новые КП больше не будут создавать, а существующие можно будет превратить в ООО или АО, где владельцем останется община.

«Для частного бизнеса отмена ХКУ означает одно: теперь все компании будут действовать по единым, понятным и рыночным правилам. Государство будет продавать не имущественные комплексы с противоречивым статусом, а полноценные корпоративные права», — подытожил Мовчан.

