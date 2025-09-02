ВР объяснили, что означает для бизнеса отмена Хозяйственного кодекса — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ВР объяснили, что означает для бизнеса отмена Хозяйственного кодекса

Казна и Политика
35
ВР объяснили, что означает для бизнеса отмена Хозяйственного кодекса
ВР объяснили, что означает для бизнеса отмена Хозяйственного кодекса
Принятый Верховной Радой законопроект 6013 отменил действие постсоветского Хозяйственного кодекса Украины, и он официально утратил свою силу. Новый закон № 4196-IX предусматривает ликвидацию советской модели управления экономикой и внедрение новых прозрачных правил.
Читайте также
Как отметил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Алексей Мовчан, это «настоящий прорыв для украинской экономики».
«Законопроект № 6013 — это ключ, открывший дверь в долгожданную и крайне необходимую реформу. Это — революционный толчок для Украины. Мы оставляем в прошлом советскую модель управления и, наконец, делаем выбор в пользу европейской экономики, где ключевыми ценностями являются конкуренция, эффективность и прозрачность», — отметил парламентарий.
Мовчан объяснил, что Хозяйственный кодекс создавал правовую неразбериху, неравные условия для бизнеса и поле для коррупционных схем. Кроме того, он стал серьезным препятствием на пути к интеграции Украины с ЕС.
Читайте также
По новым правилам, государственные предприятия в течение трех лет должны пройти корпоратизацию — превратиться в акционерные общества или ООО, а их имущество будет внесено в уставный капитал. Те активы, которые не подлежат приватизации, останутся в собственности государства или общества, но под строгим контролем.
В то же время, вся информация о государственном имуществе должна быть внесена в единый открытый реестр, а финансовая отчетность — обнародована в свободном доступе.
Изменения затронут и коммунальные предприятия: новые КП больше не будут создавать, а существующие можно будет превратить в ООО или АО, где владельцем останется община.
«Для частного бизнеса отмена ХКУ означает одно: теперь все компании будут действовать по единым, понятным и рыночным правилам. Государство будет продавать не имущественные комплексы с противоречивым статусом, а полноценные корпоративные права», — подытожил Мовчан.
🧐 Рассылка Finance.ua о деньгах. Это помощник в разумном обращении с деньгами. Здесь вы найдете практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка, которые будете получать 1 раз в 2 недели на вашу почту. Подключайтесь и получайте полезнейший контент от нас!

Рассылка Finance.ua о деньгах

По материалам:
Судебно-юридична газета
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems