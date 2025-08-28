Хозяйственный кодекс теряет силу с 28 августа: Минюст разъяснил содержание реформы — Finance.ua

Хозяйственный кодекс теряет силу с 28 августа: Минюст разъяснил содержание реформы Сегодня 08:29 — Казна и Политика

В Украине начинается трехлетний переходный период реформы после утраты силы Хозяйственным кодексом.

Это создает своеобразный мягкий старт для обновленного правового регулирования.

Об этом пишет Министерство юстиции.

Министерство напоминает, что 28 августа вступает в силу закон «Об особенностях регулирования деятельности юридических лиц отдельных организационно правовых форм в переходный период и объединений юридических лиц». Хозяйственный кодекс после этого утратит силу.

«В течение первых шести месяцев переходного периода субъекты управления объектами государственной собственности должны принять решение о превращении государственных предприятий в акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью», — отмечает министерство.

Если соответствующее решение не будет принято в установленные сроки, правительство передает единый имущественный комплекс предприятия в сферу управления Фонда государственного имущества Украины.

Фонд госимущества в течение года после передачи решает, прекращать ли предприятие или приватизировать его имущество.

«Закон предусматривает реформирование институтов права хозяйственного ведения и права оперативного управления, ранее составлявших основу правового режима имущества государственного сектора экономики», — добавили в министерстве.

После завершения реформ имущество таких субъектов подпадает под право собственности или узуфрукт государственного имущества.

Реформа относится и к предприятиям коммунальной и частной форм собственности. Их организационно-правовые формы также должны измениться.

Со дня введения закона запрещается создавать юридические лица в организационно-правовых формах государственных, коммунальных и совместных предприятий, а также в формах частных, иностранных, дочерних предприятий, объединений граждан и предприятий потребительской кооперации.

«Через три года после введения закона запрещается вносить изменения в сведения о государственных и коммунальных предприятиях, совместных коммунальных предприятиях, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований», — пишут в министерстве.

Регулирование создания и деятельности обществ, основанных частными субъектами, происходит в соответствии со специальными законами, например «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

