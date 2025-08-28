В I полугодии в регионах выросло количество созданных новых рабочих мест — Finance.ua

В I полугодии в регионах выросло количество созданных новых рабочих мест Сегодня 14:33 — Казна и Политика

В I полугодии в регионах выросло количество созданных новых рабочих мест

Создание рабочих мест — одна из главных задач, которые сейчас стоят перед руководителями областей и общин в каждом регионе страны. В условиях войны обеспечить прирост очень сложно из-за рисков, с которыми сталкиваются инвесторы.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Микита.

Многие эксперты прогнозировали сокращение рабочих мест или переход части зарплат в теневой сектор после внесения изменений в Налоговый кодекс Украины и другие документы.

В I полугодии 2025 года в регионах прирост созданных новых рабочих мест составил более 2370 к аналогичному периоду 2024 года.

Этот показатель коррелируется с показателем прироста доходов в местные бюджеты от бизнеса, который в I полугодии 2025 года составил более 18% к аналогичному периоду 2024 года.

Для государства — это важный сигнал, что, несмотря на войну, региональная экономика работает и развивается.

