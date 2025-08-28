В I полугодии в регионах выросло количество созданных новых рабочих мест — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В I полугодии в регионах выросло количество созданных новых рабочих мест

Казна и Политика
14
В I полугодии в регионах выросло количество созданных новых рабочих мест
В I полугодии в регионах выросло количество созданных новых рабочих мест
Создание рабочих мест — одна из главных задач, которые сейчас стоят перед руководителями областей и общин в каждом регионе страны. В условиях войны обеспечить прирост очень сложно из-за рисков, с которыми сталкиваются инвесторы.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Микита.
Многие эксперты прогнозировали сокращение рабочих мест или переход части зарплат в теневой сектор после внесения изменений в Налоговый кодекс Украины и другие документы.
В I полугодии 2025 года в регионах прирост созданных новых рабочих мест составил более 2370 к аналогичному периоду 2024 года.
Этот показатель коррелируется с показателем прироста доходов в местные бюджеты от бизнеса, который в I полугодии 2025 года составил более 18% к аналогичному периоду 2024 года.
Для государства — это важный сигнал, что, несмотря на войну, региональная экономика работает и развивается.
🧐 Рассылка Finance.ua о деньгах. Это помощник в разумном обращении с деньгами. Здесь вы найдете практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка, которые будете получать 1 раз в 2 недели на вашу почту. Подключайтесь и получайте полезнейший контент от нас!

Рассылка Finance.ua о деньгах

По материалам:
Finance.ua
БизнесДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems