В I полугодии в регионах выросло количество созданных новых рабочих мест — Finance.ua

В I полугодии в регионах выросло количество созданных новых рабочих мест
Создание рабочих мест — одна из главных задач, которые сейчас стоят перед руководителями областей и общин в каждом регионе страны. В условиях войны обеспечить прирост очень сложно из-за рисков, с которыми сталкиваются инвесторы.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Микита.
Многие эксперты прогнозировали сокращение рабочих мест или переход части зарплат в теневой сектор после внесения изменений в Налоговый кодекс Украины и другие документы.
В I полугодии 2025 года в регионах прирост созданных новых рабочих мест составил более 2370 к аналогичному периоду 2024 года.
Этот показатель коррелируется с показателем прироста доходов в местные бюджеты от бизнеса, который в I полугодии 2025 года составил более 18% к аналогичному периоду 2024 года.
Для государства — это важный сигнал, что, несмотря на войну, региональная экономика работает и развивается.
